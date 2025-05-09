2025年联合国卫塞节：发布2025年胡志明市宣言

政府常务副总理张和平，胡志明市市委书记阮文年，各中央部门、胡志明市和一些地方领导，部分国家和地区领导代表以及国际友人等出席闭幕式。



越南佛教教会理事会主席、副法主、2025年联合国卫塞节国家组织委员会主席释善仁长老和尚、联合国卫塞节国际理事会主席帕·布拉马蓬迪（Brahmapundit）、各位僧王、越南和世界佛教领导等一同出席闭幕式。



政府常务副总理阮和平在闭幕式上发表讲话时强调，本届卫塞节得到隆重、庄严地举办，是一场具有规模和影响力的国际宗教文化盛会，并已圆满成功。2025年联合国卫塞节在胡志明市举行，证明了越南佛教教会在国际佛教界的地位日益提升。



阮和平重申，越南始终坚持尊重和保障人民信仰与宗教自由的一贯政策；确保人人平等，不因宗教信仰而受歧视。在党和越南国家的领导下，多年来，各宗教信众始终团结、和睦、积极参与国家建设与发展事业，为经济社会发展、保障民生、慈善人道工作作出了重要贡献，与国家一道关爱贫困群体和弱势群体，不让任何人掉队。



阮和平强调，本届卫塞节的成功彰显了越南国家和人民的人文价值与伟大成就，肯定了越南民族友善、慈悲、向善、热爱和平传统文化；也体现了越南共产党关于宗教信仰自由的正确政策及其在现实中的有效实施；反映出国家在关注、提升人民物质与精神生活方面的成果——这一切体现在数百万民众怀着喜悦、信仰、庄严有序地参与卫塞节各项活动之中；并进一步肯定了越南在国际舞台上的地位、信誉及其积极主动参与解决全球问题的责任担当。



联合国卫塞节国际理事会主席帕·布拉马蓬迪发表讲话。图自越通社

联合国卫塞节国际理事会主席帕·布拉马蓬迪表达了对越南政府和越南佛教教会为本届卫塞节成功举行做出的重要贡献。他强调，2025年卫塞节的成功以及代表们在卫塞节期间举行的研讨会上发表的意见已明确表明越南是一个充满活力、在“佛教入世”中具有重要角色的中心。



帕·布拉马蓬迪表示，本届卫塞节发布的胡志明市宣言将成为行动的指引，体现出世界佛教共同对人类尊严、伦理、公正与社会可持续的承诺，倡导团结、包容，以慈悲与智慧为可持续发展的根基；强调跨文化、跨宗教合作的重要性，并鼓励将佛教正念精神融入政策与治理结构之中，为全人类带来长远福祉。



在闭幕式上，联合国卫塞节组委会正式发布了《2025年胡志明市宣言》，对见证越南国家的大翻身，尤其是在经济、文化、社会各方面取得的巨大成就，其中胡志明市在国家统一50周年后的突出表现最为亮眼等向越南人民表示祝贺。越南的国际地位日益提升，在地区及全球事务中发挥着越来越重要的作用。



宣言强调，“联合国卫塞节第四次在越南举行，使我们更加清楚地看到越南丰富、多元、自由的宗教生活现状。我们也充分认识到，越南党和国家在保障人民宗教信仰自由权利方面所作出的坚定承诺及其实际成效。”



《胡志明市宣言》提出佛教基于非暴力、包容和维护人类尊严的原则对当今世界紧迫挑战的回应，主要内容包括：团结与包容，致力于人类尊严；培养内心平和，实现世界和平；正念中的宽恕与疗愈、和解；佛教慈悲行动：共同承担人类发展的责任；正念教育：构建友爱与可持续的未来；推动团结合作，迈向全球和谐。



宣言同时宣布，联合国卫塞节国际组委会已批准并支持中国佛教协会承办第21届联合国卫塞节。下届联合国卫塞节将于2026年在中国举行。（完）