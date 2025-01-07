2025年“绿粽子·帮助困难群众过好年”活动即将举行

按计划，2025年乙巳年竖春幡仪式将在各民族村区四号民族村举行。按照京族的传统习俗，竖春幡是春节期间最具意义的活动，用来祭拜神灵，表达“饮水思源”的情感，驱除旧的一年的不美好，祈愿新的一年过上美好和祥和的生活。

“绿粽子·帮助困难群众过好年”活动将在巴拿族村举行，约200人参加。这是在该村举行的年度活动，旨在营造对困难群众送温暖的节日氛围，呼吁各组织、个人以及所有越南人捐助资金，展现团结、互助、互爱精神，继承和发扬“好人帮助穷人”的传统。同时，向贫困家庭赠送富有意义的礼品，让大家一起度过一个温暖、充满爱意的传统春节。

预计组委会将准备660份慰问品赠与清化、宣光、河内等县市优抚家庭、贫困户、橙剂受害者等；同时还赠与正在越南各民族文化旅游村生活的各族同胞。

越南各民族文化旅游村管理委员会表示，该活动按照文化体育旅游部关于举行各项庆祝建党、贺新春、喜迎乙巳年春节活动的指导意见举行。同时，向国内外游客推介越南民族迎接传统春节中特色文化之美；加强建设和巩固各民族大团结；激励人们振奋精神迎接新春，展现越南各民族共同体的崭新气象。通过这一活动，教育历代越南人对保护、传承并发扬民族的传统文化特色的责任感。（完）