2025年红星奖颁奖典礼在河内举行 11位杰出青年企业家获表彰
杜文战强调，青年一代的使命是在国家科学技术发展、创新创造和数字化转型进程中争当先锋。越南青年的力量与智慧不仅要参与应用，更要掌握并自主创新核心技术，在数字化转型、绿色转型中走在前列，在全球市场上征服新的科技高峰，为增强国家战略自主能力作出应有贡献。
他指出，企业界，尤其是青年企业家要齐心协力建设具有爱国情怀、廉洁透明、遵纪守法、勇于创新、紧密配合、履行社会责任的越南企业文化。在新时期，企业的品牌建设不仅在于资产规模，更取决于企业领导者的品格信誉，体现在对员工、对社区、对环境的责任担当。这才是越南企业走向世界的持久通行证。
越南青年联合会副主席、越南青年企业家协会主席邓鸿英表示，红星奖不仅表彰在金融领域上取得丰硕成果的"明星"企业家，还推崇能够凝聚力量、激励社会、共建强大越南的"红旗手"。获表彰的企业家就是新时代青年企业家的典范——他们拥有智慧，怀抱理想，更重要的是，他们拥有一颗为社会奉献的赤诚之心。
本届红星奖评选自今年7月启动，共收到300多份申请。经严格评审，最终选出100位杰出青年企业家（TOP100）、30位优秀青年企业家（TOP30），并通过投票决出11位最优秀的代表授予红星奖。
据统计，2025年获奖的TOP100青年企业家所属企业总资产达近3000万亿越盾；营业收入总额超310万亿越盾；税后利润约42万亿越盾；2024年上缴国家预算近21万亿越盾；员工总数近6万人。其中，红星奖10位获奖企业家所属企业的总资产超过2800万亿越盾；2024年营收总额超过214万亿越盾；利润超过30万亿越盾；上缴国家预算近14万亿越盾；员工总数超过1.9万人。（完）