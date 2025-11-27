2025年秋季经济论坛：推动数字时代绿色转型——越南的战略与行动

明晰机遇

DeepGreenX战略总监兼首席执行官亚历克·萨尔蒂科夫在CEO 500茶话会（CEO 500 Tea connect）上指出，绿色转型不仅是环境责任，更是世纪经济机遇。凭借显著增长速度和政府"净零排放"的坚定目标，越南正在全球绿色转型格局中占据特殊地位。从制造、物流、金融、智慧城市到可再生能源，越南经济各领域正步入深度重构阶段，迈向低碳发展模式。

"科技企业期待与拥有远大视野、快速执行力和创新精神的越南企业加强合作。若能将全球技术能力、国际绿色资金与越南企业的创新活力融合在一起，越南完全有潜力成为亚洲领先的绿色科技与低碳物流中心"，萨尔蒂科夫强调。

国际货运代理协会联合会（FIATA）主席托马斯·西姆在另一场讨论中表示，当今最具竞争力的经济体均具备两大关键因素：高效物流生态系统与绿色转型战略。当国家将物流生态与绿色目标相结合，不仅能增强韧性，更将开辟全球贸易新机遇。

"在此背景下，越南立志成为区域绿色物流中心，并加强与印尼、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾等东盟成员的联动，展现出清晰的转型战略视野"，西姆分析道。

务实行动

越南工贸部副部长潘氏胜在各部委高级对话会上表示，越南正启动能源转型进程以顺应全球绿色生产消费趋势。据此，调整后的“第八号电力规划”大力推动风能、太阳能等清洁能源开发，既发挥国家资源禀赋，又缓解气候变化不利影响。

国际货运代理协会联合会主席托马斯·西姆在座谈会上发言。图自越通社

潘氏胜同时坦言，协调不稳定可再生能源快速发展与电力系统安全、电价稳定之间存在挑战。为此，政府总理已指示工贸部构建可再生能源可持续发展法律法规体系，并鼓励本土企业参与可再生能源供应链建设，在潜力区域发展专业化产业园。

地方政府层面，胡志明市人民委员会主席阮文得指出，该市明确新增长阶段三大战略重点：构建以民众和企业为核心的创新生态系统；在各个领域中推进绿色与数字双转型；拓展国际合作，吸引全球人才汇聚胡志明市乃至越南。

阮文得强调，胡志明市愿率先试点新型机制政策乃至无先例举措。包括绿色增长、数字经济、知识经济与创新城市的全新发展图景正在展开。本市决心以更快、更强、更远的步伐主动引领趋势，致力成为宜居、宜投资、宜创新的智慧城市。（完）