2025年秋季经济论坛：专家企业建言加速绿色转型

联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）在讨论上强调，需加速绿色转型并善用数字技术，将其作为实现包容性增长、可持续性发展与增强韧性的双引擎。她指出，可再生能源投资将助力越南实现清洁能源目标，降低二氧化碳排放，改善空气质量并刺激经济。

联合国研究报告强调了包容性财政政策对实现可持续发展目标（SDGs）的重要性，并强调，需保障医疗、教育、改善民生的持续公共支出，以扶助偏远地区、少数民族及自然灾害频发区域的脆弱群体。长期而言，当社会经济收益超越初始投资成本时，财政压力将逐步缓解。

中国国务院发展研究中心副主任隆国强指出，减排不应以牺牲经济发展速度为代价，而应使绿色转型成为高质量经济发展的驱动力。在初期阶段，新兴绿色技术常面临成本高、风险大的市场障碍，需借助有效的政府管理弥补市场机制不足。

深耕越南科技生态二十余年的高通（Qualcomm）越南、泰国、老挝及柬埔寨总经理邵方南表示，实现绿色转型与可持续发展目标必然要求企业开展数字化转型，其中技术扮演关键角色。人工智能与5G等解决方案已具备大规模应用条件。高通重点布局边缘人工智能技术，因其能有效协助企业降碳、节能、提效，从而逐步实现可持续发展目标。

邵方南提出推动数字化转型的三要素。第一是数字基础设施尤其是5G网络，越南需加速新一代连接技术的商用部署。其次需建立支持人工智能、智能设备、无人机等新技术的政策体系。要通过具体激励机制，使绿色转型转化为企业竞争优势而非单纯合规义务。

邵方南提出企业面临的资金、人力与政策制约。尽管越南拥有大量技术工程师，但兼具技术与可持续发展知识的专家仍显不足，这成为企业绿色转型的重要挑战。

在基建与工业园区投资领域，Becamex集团副董事长阮世维表示，该集团正实施包含五大任务组的综合战略，以协同推进“数字-绿色”双转型。

阮世维强调，除技术与资金外，Becamex坚持视人力资源为关键基石，该集团正与多所高校合作培养高技术人才，推动技术转移，构建产学研融合模式。技术、资金与高素质人才的系统化结合，将形成对高科技供应链的强劲引力，直接助力越南双转型战略与长期发展目标。（完）