2025年秋季博览会：2025年出口包装与品牌研讨会即将举行

在2025年秋季博览会的框架内，越南工贸部贸易促进局将举办“2025年出口包装与品牌研讨会——从趋势到实践”，以支持企业提升设计能力、发展品牌并跟上市场新趋势。

该研讨会将于2025年10月29日举行，线下展览在越南展览中心（VEC）VinPalace会议中心举行，同时结合Zoom平台在线直播并在贸易促进局官方Facebook粉丝页进行直播。

此次活动有望从重点市场和成功模式的视角以及越南企业的失败案例中，全面描绘出口品牌包装行业的发展趋势。

据贸易促进局代表透露，研讨会包括四场专题讨论会，聚焦于企业关注的实际主题。

具体是，首场专题讨论会以“包装行业的未来：趋势、机遇与突破战略”为主题，介绍美国与欧盟市场的新需求与新标准、绿色包装趋势、来源透明度及环境社会治理（ESG）。

第二场专题讨论会以“包装：无声的竞争武器”为主题，分析包装设计在购买决策中的作用，识别常见错误并获取国际专家的直接咨询。

以“通过包装与营销讲述品牌故事”为主题的第三场专题讨论会，讨论故事叙述、印度尼西亚市场的消费行为，并在会场内实践创作广告语。

以“建设可持续的出口品牌”为主题的第三场专题讨论会，介绍打造国际品牌的方法、设计统一的视觉识别系统以及6-12个月的品牌发展路线图。

此次研讨会旨在创建一个连接包装生产企业、品牌所有者和出口商的论坛，从而提高越南产品在国际市场上的竞争力。同时，通过包装质量和出口形象推动国家品牌和企业品牌建设，支持企业将绿色、可持续、智能的趋势认知转化为实际行动。

研讨会也是更新最新包装设计、材料和技术趋势的机会，为出口提供服务，扩大合作、投资、技术转让的机会，并提高对品牌和包装在全球产品定位中作用的认识。

越南贸易促进局投资与贸易促进支持中心副主任阮氏秋水评价，该活动不仅是专家、协会和包装领域企业分享实践经验的论坛，也是越南企业提升竞争力、优化包装与品牌战略、扩大国内市场和实现可持续出口的机会。（完）