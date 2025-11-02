新闻
2025年秋季博览会：进一步促进越南与新西兰经贸对接
访问越南的新西兰代表团由20多家来自食品饮料、科技、教育、基础设施、投资及健康护理等多个领域的企业组成。
这是近5年来新西兰在越南开展的最大规模直接贸易促进活动，体现出新西兰企业越来越关注越南市场——东南亚地区充满活力的生产与物流中心。
贝尔女士透露，新西兰代表团不仅希望将新西兰产品出口到越南，更着重于构建双向合作伙伴关系，共同开展符合越南市场需求的解决方案。
除农业外，教育与绿色科技也被认为是双方合作的两大潜力支柱。贝尔认为，双方可在技术、工程及现代农业领域开展人力资源培训合作，携手推动区域可持续价值链的发展。
访问期间的一大亮点是东盟—新西兰商业理事会代表团参加在河内举行的2025年秋季博览会。贝尔高度评价由越南工贸部贸易促进局组织的企业对接会（B2B），认为这些活动帮助新西兰企业寻找潜在合作伙伴，并更好地了解越南消费者需求及进口规定。
她表示，这类面对面的交流不仅有助于企业间建立信任，也将成为未来双方具体合作协议的起点。
贝尔还透露，代表团还与越南工贸部副部长阮生日新举行了富有成效的会谈，讨论了新西兰麦卢卡蜂蜜（Manuka Honey）产品进入越南市场的开放程序。
目前，越南是亚太地区最具活力的经济体之一，2016年至2024年期间GDP年均增长率达6%至7%。
据越南海关总局统计，2025年前9个月，越新双边贸易额超过11亿美元，其中越南对新西兰出口5.28亿美元，从新西兰进口5.87亿美元。越南主要出口产品包括手机、电脑、纺织品和鞋类，而新西兰的优势产品为农产品、乳制品和食品加工技术。专家认为，两国经济的天然互补性正是推动越新经贸合作可持续发展的关键。
贝尔说：“2025年的此次访问不仅是一次经贸对接之旅，更是两国企业开展长期合作计划的重要开端。”（完）