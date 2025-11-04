2025年秋季博览会：越南商业、创意与文化的多彩汇聚平台

令人印象深刻的数字



2025年首届秋季博览会从2025年10月25日至11月3日在河内市东英国家会展中心盛大举行，并以创纪录的成绩圆满落下帷幕。

由越南工贸部牵头，并与文化体育与旅游部、河内市人民委员会联合举行题为"连接人与生产、经营"的2025年首届秋季博览会是迄今展出规模最大的一届。此次博览会汇聚来自34 个省市及2500多家国内外企业，设有近3000个展示各类产品的展位。

组委会透露，博览会日均客流约10万人次，是国内贸易推广活动中参观人数最多的一次展会。

据工商部统计，平均每个标准展位收入达3亿越盾，直接总收入近1万亿越盾，其中地方展区达500亿越盾。这些令人印象深刻的数字清晰地证明了越南产品在消费者心中的新活力。

值得一提的是，在博览会上签署的100多份合作协议的谅解备忘录总值近5万亿越盾，其中地方展区达5000亿越盾，彰显越南营商环境对国际伙伴的吸引力。这些数字表明，博览会不仅是产品推广之地，更是"实质性交易平台"，帮助企业寻找伙伴、扩展供应链和发展出口市场。

2025年秋季博览会凭借“六个最”——规模最大、展位最现代、产品最丰富、质量最高、活动最精彩、优惠最优厚，为有效地开展贸易、投资、旅游促进及文化、国家形象宣传创造了有利条件。

融合艺术与文化的创意之地



如果说商业区是博览会的"脊梁"，那么文化、艺术、美食和创意空间正是此次博览会的"心脏"。其中，"文化产业-越南文化精粹"展区为亮点。

位于“越南文化精华与文化产业”区的电影展区始终是吸引游客的焦点。与电影《红雨》、《空中死战》、《 Pho 的味道》的演艺人员、导演和剧组的交流活动，让越南电影更贴近公众。

游客对充满越南传统木偶剧院文化特色的展区印象深刻；参观者也对嘲剧、㗰剧、改良剧等传统舞台艺术的展区表现出极大兴趣。

除了表演艺术展示区外，博览会期间，文化体育与旅游部旗下各剧院在展会中心舞台持续举行艺术表演活动。嘲剧、㗰剧、改良剧、杂技、木偶表演等节目，既有助于宣传介绍越南文化艺术，也为游客带来了放松的时刻。

在博览会的热闹现场，美食品鉴区无疑成为了最吸引人的焦点。这里汇聚了数百种从北到南的特产，从河内 河粉、顺化牛肉粉、清化酸肉、邦美蜀咖啡到朔庄榴莲饼、西部灵鱼酱等。每个摊位都是一位通过各地特色美食风味介绍越南文化的"使者"，吸引国内外游客一同体验、品尝。所有这一切在博览会中心打造了一个多彩的"越南美食地图"空间。

总体来看， 2025年首届秋季博览会取得了全面成果，远超既定目标，确立了其作为国家性文化、贸易投资促进活动的地位。此次博览会在社会上产生了广泛深远的影响，为国内市场发展、提升越南企业竞争力和在国际舞台上推广越南国家品牌的目标做出了积极贡献。（完）