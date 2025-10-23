2025年秋季博览会：越南品牌在国际舞台上确立地位的黄金机遇

规模达到国际水平的2025年秋季博览会首次在越南举办，被视为汇聚六个“最”的“超级博览会”，即规模最大、品类最丰富、最现代化、国际买家最多、推广活动最丰富、最具越南文化特色。

2025年秋季博览会不仅是商业交流的重要平台，也为越南企业展示实力、推广品牌和拓展出口市场提供了重要跳板，尤其在深度融入国际市场的背景下。

趁此机会，越通社记者就该活动为越南企业带来的机会，对越南消费品和农产品企业典范--Vinamilk市场执行总监阮光智和Miss EDE咖啡品牌创始人黄名友进行了采访。

Vinamilk市场执行总监阮光智表示，2025年秋季博览会是越南品牌在国际舞台上确立地位的重要里程碑。对犹如Vinamilk等企业来说，这是向国际友人展示生产能力、效率、创新能力及产品质量，以及促进贸易的良好机会。

Miss EDE咖啡品牌创始人黄名友表示，参加2025年秋季博览会，Miss Ede希望成为加强与国际合作伙伴联系的桥梁。特别的是，工贸部以及政府办公厅已开展多项配套活动，促进与国外采购团之间的投资和贸易合作。因此，Miss Ede希望通过这一前所未有的大规模博览会，将西原特色咖啡和巧克力推广到更多市场，尤其是自由贸易协定（FTA）成员市场，从而降低对单一市场过度依赖的风险。

黄名友也表示，为参加这一规模宏大、符合国际标准且对食品安全及质量有严格要求的博览会，Miss Ede相信所有参展企业均具备优良品质，产品优质，因此完全无需担心越南产品的质量问题。

特别的是，在党和政府的关心之下，2025年秋季博览会为越南民营企业的发展创造了诸多机会，助力民营企业在民族奋发图强新时代中崛起。（完）