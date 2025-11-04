2025年秋季博览会：构建国家贸易发展的新平台

2025年秋季博览会吸引来自国内外的2500多家企业参与，设有近3000个展示各类产品的展位，每日迎来数十万名参观者，被视为近年来越南规模最大的综合性贸易博览会之一。



据主办方统计，博览会的直接营业收入接近1万亿越盾，成功签署的贸易合作协议和谅解备忘录总价值高达5万亿越盾，众多投资与分销合作项目在现场得以切实推进。



然而，比这些令人印象深刻的数字更具意义的是，首届秋季博览会彰显了越南在贸易促进方式上的战略远见，从以往的短期活动转变为可持续发展战略的重要组成部分，实现贸易、工业、投资与数字化转型之间的有机联结。



越南工贸部部长阮鸿延表示，2025年秋季博览会是国家经贸活动系列中的重要亮点，有助于连接供应链、刺激消费、推动生产、进出口贸易，助力实现2025年经济增长率超过8%的目标，并在未来几年达到两位数的增长，为国家迈入民族富强繁荣的时代奠定坚实基础。



阮鸿延部长强调：“这不仅是一个商贸交流平台，更是越南企业展示实力、推广品牌、拓展出口市场的重要跳板，在深度融入国际经济的背景下具有战略意义。”



博览会的成效不仅体现在营收数字上，更体现在其强大的影响力与深层次的合作对接。超过100项国际合作协议在活动期间得到签署，为越南商品出口至欧盟、日本、韩国、中东及非洲等潜在市场开辟了广阔机遇。



2025年秋季博览会一角。图自越通社

首届秋季博览会不仅是产品展示平台，更是连接越南企业与世界市场的商贸交流舞台。在这里，各大品牌通过蕴含越南特色、文化故事与地理标志的产品，充分展现了走向国际市场的坚定愿望与雄心。



2025年秋季博览会的成功也充分体现了跨部门、跨区域协作在贸易促进工作中的重要作用。各部委与地方政府、企业协会以及国际组织之间的紧密联动，形成了高效协同的运作机制，显著提升了价值链各环节的执行效果。



这正是构建2025-2035年国家贸易促进生态系统的基础，旨在打造一个现代化、智能化、可持续的越南贸易体系，使人力、科技与政策等各类资源实现有机衔接与最大化价值的发挥。



首届秋季博览会落幕，但其影响与价值仍将延续。那是自信融入国际的精神，是在全球市场上彰显“越南制造”独特魅力的渴望。本届博览会的成功充分证明，越南不仅在生产领域上充满活力，而且还在市场思维上积极主动，正以坚定的步伐迎接变革，开拓新的经济空间。（完）