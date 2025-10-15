2025年秋季博览会：数字时代的越南创造力和文化活力

2025年秋季博览会定于10月20日至11月5日在越南国家展览中心举行。据组委会消息，本届博览会规模超过13万平方米，设有约3000个展位，汇聚来自全国各地的近2500家企业参展。预计每日参观人数可达约50万人次。上述信息是在10月14日下午召开的新闻发布会上公布的。

越南文化、体育与旅游部新闻局副局长邓克利在发布会上指出，此次博览会是企业、艺术家、内容创作者、投资者与公众开展交流、体验产品、探讨合作机遇的良好平台。博览会如同一座微缩的文化市场，各类产品与服务在此展示、验证、实现商业化并达成具体经济交易，充分展现了越南文化产业的活力与潜力。同时，博览会也是对外宣传的战略渠道，有助于向国际社会推介一个富有创意、友善且积极融入国际的越南形象。

工业、农业、贸易、服务、物流、旅游和数字技术等领域的数万种产品将在此次博览会中集中展示。每一个展位都在讲述一个故事——从制造业产品到地方特产，从科技创新到民族文化精粹。

博览会期间将举办30多场专题活动，包括对接会、贸易促进论坛、创新研讨会以及一系列文化艺术、电影展映、时装秀、体育互动与特色美食体验。

值得关注的是，本届博览会的空间设计以“穿越越南之旅”为主题，每个分区都生动展现着越南的人文风貌、文化底蕴与经济活力。除室内展区外，组委会还安排了丰富的户外活动，如游艺项目、音乐会、艺术表演和文化交流。

其中最具吸引力的亮点之一是“秋季美味”美食节。该活动营造出充满秋日氛围与越南风情的绚丽空间，游客可在此品尝100多种精酿啤酒及来自10个国内外知名啤酒品牌的产品，搭配烧烤与各国风味菜肴；参观者还可在美食展区尽享来自越南全国各地的特色美食。（完）