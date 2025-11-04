2025年秋季博览会：对30个优秀展位给予表彰

这些单位以创意十足、富有越南特色的展示空间脱颖而出，在设计理念、展示内容、贸易促进及品牌推广等方面表现突出。据组委会介绍，评委会根据多项标准对展位进行现场评分，从中选出最具代表性的展位进行表彰， 旨在鼓励各单位发挥创新精神、提升展示质量、进一步传播越南品牌价值。

获得表彰的名单包括河内、山罗、北宁、兴安、清化、胡志明市、岘港、顺化、同奈、同塔、嘉莱、林同、广治等省市人民委员会；以及文化体育与旅游部艺术表演局、越南国家旅游局、版权局、出版印刷与发行局等中央机构的展位。此外，还有国际及大型企业的展位，如中国山东省展区、亚马逊全球销售业务(Amazon Global Selling)越南公司、越南乳制品股份公司（Vinamilk）、WinCommerce综合贸易服务股份公司、Stavian集团、越南化工集团和越南国家工业能源集团等。

2025年秋季博览会是越南历年来举办规模最大的一届，展览面积达13万平方米，设有3000个标准展位，吸引2500家国内外企业参与。每日平均观展人数约10万人次，创下国内贸易促进活动的新纪录，充分体现了越南产品的强大吸引力和消费者对国产商品的信任。

展会期间交易活跃，标准展位平均营业额达3亿越盾，总直接营业额近1万亿越盾。签署的交易、合同及合作备忘录（MoU）总额接近5万亿越盾，显示该博览会不仅是展示平台，更是一个切实有效的“交易市场”，帮助企业寻找合作伙伴、拓展市场并加大出口力度。

此外，组委会还在博览会期间举办了11场会议、研讨会和专题论坛，并组织与来自日本、韩国、中国、新加坡、新西兰及欧盟企业的多场国际商务洽谈活动。活动期间共签署100多项合作协议与备忘录，标志着越南贸易促进正从单一贸易促进迈向综合型发展，将贸易、投资、创新与数字化转型相结合，从而为提升越南品牌的国际影响力作出积极贡献。（完）