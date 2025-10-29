2025年秋季博览会：包装与品牌助力越南商品提升出口价值

10月29日上午，越南工贸部贸易促进局在越南展览中心（VEC）以线上线下结合的方式举办题为“2025出口包装与品牌——从趋势到实践”的研讨会。

此次研讨会是“2025年秋季博览会”框架内的一项活动，旨在推动越南企业更新设计思维、提升竞争力，打造专业化、现代化和可持续的出口品牌。

贸易促进局副局长黎黄财强调，越南商品已进入全球200多个市场，但要立足并走得更远，除产品质量外，还需重视包装与品牌——这是确立价值、塑造差异化的关键因素。包装不仅是外壳，更是品牌的语言，体现企业的故事、承诺与愿景。一款精致、环保且符合当地文化的包装设计，能使产品附加值提高10%至30%。

当前的主要趋势是绿色包装与可持续发展。欧盟、美国、日本和韩国等主要市场纷纷强化环保法规，要求企业向绿色供应链转型。同时，包装数字化设计也成为新方向，通过二维码实现溯源与消费者互动。黎黄财表示，越南企业具备设计、印刷及年轻人力资源优势，贸易促进局将继续提供咨询与培训，支持企业向绿色包装转型并打造可持续出口品牌。

研讨会设有四个专题讨论会。第一讨论会题为“2025出口包装与品牌趋势”吸引了众多企业参与。

越南驻美国商务参赞杜玉兴分享了来自全球最大进口市场的实践经验。他指出，绿色包装与环境责任正成为强制性要求。美国消费者，尤其是Z世代，愿意为环保包装支付更高价格；大型零售系统要求供应商具备可回收包装认证并减少原生塑料使用。

包装如今已成为产品的“护照”，可追溯原料来源、产区、工厂及安全认证。除质量外，越南商品还需增加关于原产地、文化与社区价值的品牌故事，这正是泰国、韩国、印尼等国的成功经验。

杜玉兴高度评价贸易促进局的努力，并建议企业遵循亚马逊等大型集团的包装标准，以降低物流成本、避免退货风险。

他还建议企业强化品牌识别，避免包装同质化，应与设计机构合作，为咖啡、腰果、手工艺品、加工食品等主要出口产品建立独特的视觉形象。与此同时，要充分利用数字渠道，因为，包装与品牌正是产品在Walmart Market、Amazon、Costco等平台上的“数字化名片”。

越南驻美国商务处承诺将继续协助企业更新标准信息，连接咨询机构与分销商，帮助越南品牌故事走上出口包装。

第二讨论会题为“包装——隐形的竞争武器”，聚焦包装对消费者购买行为、出口标准及进入全球零售体系的影响；第三讨论会题为“包装品牌故事与营销”，探讨品牌故事讲述技巧、形象设计、口号及二维码/AR应用；第四讨论会题为“构建可持续出口品牌”则讨论国际品牌长期战略、统一识别体系及6至12个月的发展路线图。（完）