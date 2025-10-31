2025年秋季博览会推广河内精华

充满秋天文化氛围的空间，加上河内从手工艺品、“一乡一品”（OCOP） 产品、高科技、主导产业到旅游业等特色产品的 “河内秋天之精华”展区正在引起参观者的关注，成为 在河内市东英区国家展览中心举办的2025 年第一届秋季博览会的焦点。该展区一开放就吸引国内外成千上万的参观者前来参观、体验与购物。

河内市工贸局介绍，“河内秋天之精华”展区设计精美，灵感源于菊花的主色金黄、罗伞树行，以及阳光铺洒的大街小巷，生动再现首都的秋天氛围。此空间带来独特的审美体验，有助于推广宣传河内传统手工艺村、创意产品和文化工业品牌——迈向可持续发展。

阳和村桂阳有机柚种植生产合作社已在本次博览会展示并出售近郊乡村的代表性农产品，如有机番石榴、有机柚、冬粉、蜂蜜、木薯粉等等。该合作社主任阮如好分享说很高兴能把其产品带到这里，让首都居民和国内外游客能购买这些安全产品。

“河内秋天之精华”展区不仅是汇聚手工艺精华之地，而还推介了带有河内创新印记的创新工业与高科技产品。

Weldcom 有限责任公司市场营销与传媒总监冯松英介绍说，“在博览会上，我们展示了越南制造的激光焊接机，目前在国内已占据较大市场份额。Weldcom 还带来了两款正处于技术转移阶段的产品：协作机器人（COBOT）和工厂内自动运行机器人。”

“河内秋天之精华”展区汇聚了30余位手工艺人和数十家首都优秀企业，展出数百款手工艺品、美食与地方特色产品。传统产品与现代科技的结合，勾勒出现今河内既坚守文化根源，又率先创新突破的多彩图景。

在这片灿烂的秋天氛围中，展区总是人流如织，游客流连忘返、品尝并选购热捧产品。许多如绿米糕、绿米奶、花茶、纪念品等产品因其独特风味与精致外形深受游客喜爱。

尤其是传统手工艺村的现场展示制作区，成为留住众多参观者脚步的地方，许多国际游客对材料、制作工艺以及产品背后的文化故事充满兴趣。在这里，游客可直观见证手工艺人们用巧手制作精美作品，从陶瓷、木雕工艺的构造、刻画与完善每一步。

民俗玩具展区如 面塑（tò he）、首都秋季特色美食如扁米糕、扁米奶等，也深受消费者，尤其是儿童的喜爱。

2025 年第一届秋季博览会是年度规模最大的商务、文化盛会，汇聚来自 34 个省市及2500多家国内外企业。博览会不仅是产品展示的舞台，更是宣传首都文明、创新、活力形象的契机。

“河内秋天之精华”展区已成为博览会的特别亮点，彰显全国创新中心地位——这里聚集手工艺村精华、4–5 星级 OCOP 产品、主导产业体系及创新产品。多位游客、手工艺人与企业表示，博览会创造了一幅生动、连接传统与现代的“秋天画卷”。（完）