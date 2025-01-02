2025年新年假期河内与胡志明市游客到访量保持增长

新年假期期间，河内市4至5星级酒店和公寓入住率达80%。其中，河内西湖洲际酒店达100%、Lacasa 酒店达100%、 乐天河内酒店达94%、Hilton Garden Inn Hanoi酒店达 90%、Movenpick酒店达 90%、Pullman酒店90%等。

各家商业购物中心、娱乐场所等接待游客人数和购买力显著增加。

在河内市各处旅游景区重点提高旅游产品质量，推出一系列新的旅游产品，旨在刺激旅游需求。各项2025新年庆祝活动均成功举办，如在东京义塾广场举行迎接2024新年倒计时活动；在步行街上举行文艺演出、饮食展、贸易促进展销会、农业产品展等。

还剑湖周边步行街运营时间从2024年12月31日19时至2025年1月1日为止，同时举行多项传统艺术表演活动。升龙皇城举行端门前园升旗仪式等。

据胡志明市旅游局统计数据显示，2025年新年假期（2024年12月31日至2025年1月1日）该市接待游客量75万人次。

新年假期，胡志明市酒店入住游客约13.5万人次，酒店入住率达83%。与此同时，胡志明接待国际游客41215人次，旅游营业收入达2.013万亿越盾。

2025年将是胡志明市旅游业努力实现突破性发展的一年。该市将推出一系列具有专业性和吸引力的新旅游产品，力争2025年阶段国际游客850万人次和国内游客4500万人次，旅游营业收入达到260万亿越盾。（完）