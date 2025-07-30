“2025年幸福越南”人权传播奖正式启动

由越南文化体育与旅游部主办的一年一度的《2025幸福越南》人权传播奖秉持开放原则，不限参赛者专业背景（专业/业余均可）和国籍（越南籍/外籍人士皆可参与）。



本次活动面向全球创作者征集涉及越南社会方方面面的摄影及短视频作品，旨在通过影像艺术多角度呈现越南的发展成就。 《2025幸福越南》活动同时广泛动员社会各界力量，包括国内民众、海外越侨和国际友人，共同参与宣传推广。通过多维度展示越南的自然风光、文化底蕴和发展成就，向国际社会呈现一个和平稳定、文化繁荣、充满活力的越南形象。

《2024幸福越南》展会。图自越通社

参赛作品必须合法合规，符合现行版权规定和法律要求，内容需真实、生动地展现越南的风土人情、文化价值，反映政治、经济、文化、社会等方面的实际情况，特别是在革新、发展与融入国际社会过程中取得的重要成就。作品应具有积极的社会影响力，激发民族自豪感与发展愿望，鼓舞人民共同建设日益繁荣、富强、幸福的国家。参赛内容需传播有价值的知识，在社会各界引发共鸣，具备广泛的国内外影响力，不得违背党的主张、国家法律法规和奖项章程，同时应符合民族风俗与文化传统。



参赛作品须为2023年1月1日之后创作，且在投稿截止日前完成。作品不得曾在由越南摄影艺术家协会主办或联合举办的地区、国家及国际摄影展中入选或获奖。参赛作品的版权由作者本人负责，如发生版权纠纷，由作者自行承担相关法律责任。



每个项目（照片和视频）均设有以下奖项和奖金金额：1 个一等奖，奖金 5000万越盾；2 个二等奖，奖金 3000万越盾； 3 个三等奖，奖金 1500万越盾，10 个优秀奖，奖金 500万越盾。

参赛作品请统一通过活动官方网站https://happy.vietnam.vn在线提交，个人及团体作者均可参与投稿。（完）