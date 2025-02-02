2025年工业地产市场：有望实现新的重大突破

2024年，工业地产继续成为越南整体市场中的亮点。国内经济增长动力、外商直接投资以及基础设施投资积极推动、投资环境得以改善等，将成为2025年工业地产细分市场强劲发展的重要基础。

越南计划与投资部的统计数据显示，越南工业地产市场已得到明显改善，供应量继续增加。

美国商业不动产服务公司--世邦魏理仕的数据显示，北部各工业区工业地产覆盖率达80%，南部地区达89%。由于北部地区，如海阳省和海防省等市场的工业地产租金大幅上涨，两个主要工业区的租金差距逐渐缩小。到2024年底，北部地区工业园区的平均租金为137美元/平方米，同比增长4.2%；而南部地区的租金为175美元/平方米，同比增长1.4%。

2025年外资继续流入越南的潜力依然巨大，被视为越南工业地产继续向前发展的重要动力。此外，政府加速实施各重点基础设施项目也被视为工业地产的一个利好。

根据Savills河内工业地产服务部门副总经理Thomas Rooney的观点，随着高科技生产、半导体等行业的发展，工业地产的价值正在提升。他认为，凭借地理位置在全球供应链中的优势，越南正成为大型科技集团的战略目的地。高科技项目和研发中心的投资浪潮推动了对基础设施和厂房的需求，为工业地产市场的增长创造了动力。

越南工业地产在2025年内的发展潜力广阔，因此，越南工业地产市场2025年实现发展新突破大有可为。（完）