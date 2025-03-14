2025年岘港美食之旅节首次举行

岘港市旅游局局长张氏红幸透露，美食之旅节将于3月28日至4月1日在东海公园举行，并于3月28日19时30分隆重开幕，包括一系列精彩的艺术表演节目和独特的美食推广活动，如调酒师秀和手工拉面舞等。



在美食旅游节期间，组委会还举行以“美味佳肴汇聚”为主题的岘港-越南各地-国际美食空间和岘港美食乐趣体验空间。在这里，游客可以直接参与制作越南煎饼、脍卷和银塔（bánh Ít）等活动。



另外，组委会还举行题为 “岘港美食之旅-厨师大赛”，吸引来自旅游住宿和餐厅的20多名专业和业余厨师参加。



2025年岘港美食之旅节新闻发布会。图自越通社

特别值得期待的是“岘港美食之旅护照”（Danang Food Tour Passport）的活动。岘港市旅游局与各大餐饮单位配合发行5000本（越英双语）美食之旅护照。持护照的游客可在指定美食地点享受专属优惠，并当往返指定餐饮场所时游客还获得Xanh SM出租车提供的“岘港美食之旅”专属折扣码。此外，游客集满10、20、30、40、50个印章后，可兑换相应的礼品。



张氏红幸表示，岘港市已为迎接游客前来旅游观光，并体验2025 年一系列精彩节庆活动做好准备。岘港美食之旅节不仅是服务游客的新产品，而且有利于推广当地美食、越南美食及国际美食，助力岘港打造成为全球知名的美食旅游目的地。



2025年，岘港市力争接待游客量达1190万人次，较2024年增长10%；其中国际游客为480万人次。住宿、餐饮、旅游收入达36万多亿越盾（折合人民币102亿元）。（完）