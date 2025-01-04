2025年岘港国际烟花节的主题为“岘港—新纪元”

据岘港市旅游局的透露，2024年，住宿接待单位服务的游客将人数达约1090万人次，比2023年增长了32.8%，相当于2019年的135%，超出2024年计划的29.3%。

其中，国际游客预计达约410万多人次，比2023年增长36.3%，比2019年增长128%，超出2024年计划的65.8%；国内游客预计达约670万多人次，比2023年增长30.8%，比2019年增长141%，超出2024年计划的13.9%。

2024年，住宿、餐饮和旅游收入预计超过31万亿越南盾，比2023年增长22.1%，比2019年增长146%，超出2024年计划的10.8%。

2024年，10项新开发的旅游产品已有助于吸引游客，营造活跃和新鲜的氛围，包括：节庆旅游、参观体验旅游、夜间旅游、海滨度假旅游、文化历史社区生态旅游、内河水上旅游、会奖旅游（MICE）、婚礼旅游、高尔夫旅游、餐饮旅游。

预计2025年，岘港市住宿接待单位服务的游客人数将达1190万多人次，同比增长10%，比2019年增长149%。其中，外国游客预计达480万人次，同比增长超过17%，比2019年增长150%；国内游客预计将达710万多人次，同比增长5%以上，比2019年增长148%。

2025年，住宿、餐饮和旅游收入目标为超过36000亿越南盾，同比增长超过15%，比2019年增长169%。

2025年，岘港市将继续举办各种活动和节庆，包括：2025年国际烟花节、亚洲电影节、2025年岘港美食之旅、2025年尽享岘港节、迎新年活动、2025年海滨旅游节开幕式、岘港旅游节等等。

其中，以“岘港——新时代”为主题的2025年国际烟花节将于2025年5月31日至7月12日举行。经过16年的举办，2025年国际烟花节首次将有10支参赛队伍，分为6个烟花之夜。

这是一个重要的活动，标志着岘港市50年建设和发展的历程。新纪元将为岘港的强劲发展指明方向，展示岘港进入一个崭新阶段——一个蓬勃发展和繁荣的阶段的雄心与决心。（完）