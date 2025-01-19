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2025年家乡之春：海外侨胞代表出席3辆为胡志明主席服务的汽车国宝名录决定公布仪式

在2025年家乡之春活动框架内，1月19日上午，曾于上个世纪1954年至1969年胡志明主席服务过的三辆汽车国家宝物决定书公布仪式在主席府举行。

外交部副部长、旅居海外越南人国家委员会主任黎秋姮，文化体育旅游部、主席府内胡伯伯遗迹区领导代表，回国参加“2025年家乡之春”活动的侨胞等参加仪式。

最近，政府副总理黎成龙签署了第1712号决定（1712/ QĐ-TTg），公认33件文物为国宝（2024年第13批）。其中包括曾于于上个世纪1954年至1969年胡志明主席服务过的三辆汽车，每辆汽车是一件宝物，是一个蕴含着对国家、民族、国际友好情谊的深刻和特别价值。

 

这三辆汽车分别为车牌为“HN481”de ZIS - 115汽车。这是1954年，苏联共产党赠送给胡志明主席的汽车。这是一种限量生产的苏联特种防弹车，仅生产了32辆，主要供各国元首使用。从1965年起，在那段激烈的战争岁月里，这辆车一直为胡伯伯和政治局服务。它被用来接待来访的外国元首，以确保绝对安全。这辆车象征着越南与苏联之间坚固的友谊，体现了国际朋友对我们民族独立斗争事业的宝贵支持与同行。

车牌为“HN158” 的波贝达（Pobeda） 汽车。这是1955年，苏联政府赠送给胡志明主席的礼物。1957年3月，外交部礼宾司将这辆车移交到主席府办公室。该车一直为胡志明主席服务到1969年。胡志明主席专门乘坐这辆车到远离河内的地方视察。

 