2025年家乡之春：海外侨胞代表出席3辆为胡志明主席服务的汽车国宝名录决定公布仪式

外交部副部长、旅居海外越南人国家委员会主任黎秋姮，文化体育旅游部、主席府内胡伯伯遗迹区领导代表，回国参加“2025年家乡之春”活动的侨胞等参加仪式。

最近，政府副总理黎成龙签署了第1712号决定（1712/ QĐ-TTg），公认33件文物为国宝（2024年第13批）。其中包括曾于于上个世纪1954年至1969年胡志明主席服务过的三辆汽车，每辆汽车是一件宝物，是一个蕴含着对国家、民族、国际友好情谊的深刻和特别价值。

这三辆汽车分别为车牌为“HN481”de ZIS - 115汽车。这是1954年，苏联共产党赠送给胡志明主席的汽车。这是一种限量生产的苏联特种防弹车，仅生产了32辆，主要供各国元首使用。从1965年起，在那段激烈的战争岁月里，这辆车一直为胡伯伯和政治局服务。它被用来接待来访的外国元首，以确保绝对安全。这辆车象征着越南与苏联之间坚固的友谊，体现了国际朋友对我们民族独立斗争事业的宝贵支持与同行。

车牌为“HN158” 的波贝达（Pobeda） 汽车。这是1955年，苏联政府赠送给胡志明主席的礼物。1957年3月，外交部礼宾司将这辆车移交到主席府办公室。该车一直为胡志明主席服务到1969年。胡志明主席专门乘坐这辆车到远离河内的地方视察。