2025年家乡之春：旅外侨胞共筑新时代充满梦想与活力的越南

越南外交部副部长黎氏秋姮表示，2024年是对海外越南人工作具有重要意义的一年，标志着越共中央政治局第36号决议（36-NQ/TW）实施20周年。

诸家乡之春”、 “旅外侨胞参加雄王祭祖”、“旅外侨胞访问长沙群访”、“越南夏令营”、“旅外越南语教师培训班”等年度活动吸引了世界各地侨胞的广泛参与。

截至2024年，旅外侨胞共投资了421个外资项目，总注册资本达17.2亿美元；2024年侨汇收入有望达160亿美元。

特别值得一提的是，数百名旅外越南知识分子和专家积极参与了科学、技术和教育合作项目，在许多战略领域作出了宝贵贡献。值得一提的是，第四届全球海外越南人大会暨2024年旅外越南知识分子与专家论坛是亮点之一，吸引了来自42个国家的500名代表和超过70篇关于人工智能、绿色经济、循环经济等主题的报告。此外，旅外侨胞中的科学家和知识分子还应邀参加了关于科技、创新及数字化转型的第57号决议的全国性会议。

与此同时，职能机关迅速为因战争、自然灾害或火灾而受困的越南侨胞提供帮助；海外侨胞积极参与国内孤儿帮扶、危旧房清零等活动。

2024年取得的成就充分肯定了旅外越南人在国家建设和发展中发挥的重要作用，同时也表明了党和国家对侨胞的关心和支持。

黎氏秋姮表示，主题为“越南——奔向奋发图强新时代”的家乡之春活动传递了海内外越南人齐心协力、团结奋斗，使国家步入民族奋发图强新时代的信息。

该活动也是表彰侨胞们为国家建设和保卫事业作出巨大贡献的机会，鼓励海外越南人心系祖国。

2025年家乡之春的特别之处在于内容和形式上的创新，举行许多有意义的活动。在活动框架内，侨胞将有机会参与同河内市人民委员会和兴安省等地方的对接活动，为促进地方经济社会发展建言献策。

“家乡之春”艺术交流晚会以传统与现代相结合，歌颂祖国、家乡及首都河内。越南国家主席梁强在活动致辞并敲春鼓。

旅居韩国越南人举行2025年家乡之春活动。图自越通社

此外，活动期间还举办诸多其他有意义的活动，如在敬天殿举行敬香仪式、在胡伯伯鱼池放鲤鱼、在胡志明主席陵拜谒并向英雄烈士纪念碑敬献花圈、参与国家宝物发布仪式等。

家乡之春2025不仅是一场文化与政治盛事，更是连接全球侨胞与祖国的桥梁。

黎氏秋姮指出， 2025年是国家发展历程中的关键一年。筹集侨力资源被视为战略任务，对国家经济社会发展起着重要作用。

侨力资源筹集工作的核心是帮助海外侨胞稳定生活，更好地融入所在国社会并实现蓬勃发展。这不仅能增强侨胞为家乡作贡献的能力，还能树立起全球范围内一个团结、强大的越南人社群形象。同时，将进一步加强侨胞合法权益的保护，从而巩固侨胞与祖国之间的信任和联系。

此外，营造一个便利的政策环境是关键因素。国家将继续完善相关政策和法律，以鼓励侨胞投资、经商并为国家作出贡献。同时，建设一个开放、团结的文化空间，将海内外越南人社群联系起来，为保持民族特色奠定坚实基础，进一步激发了广大侨胞的民族自豪感和责任感。（完）