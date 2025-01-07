2025年“家乡之春”活动在斯里兰卡举行

越通社驻南亚地区记者报道，越南驻斯里兰卡大使郑氏心在活动上发表讲话，回顾了2024年越南在各领域取得的突出成就。据介绍，2024年越南国内生产总值（GDP）增长超过7%，出口总额超过8000亿美元，实现贸易顺差超过250亿美元；吸引外资近400亿美元，游客到访量超过1800万人次，达近新冠肺炎疫情（COVID-19）爆发之前的水平。对外交往工作也取得非常积极的进展，有助于提高国家的地位与声誉。

郑氏心大使对旅居斯里兰卡越南人为斯里兰卡的发展及越斯传统友谊做出的贡献给予好评。2024年，尽管仍面临诸多困难和挑战，旅居斯里兰卡越南人仍保持团结协作，举办了多项活动，心系祖国家乡，为国际友人更加了解越南做出贡献。

郑氏心大使强调，2025年是越斯建交55周年。国家在这一年也迎来诸多重大事件，如胡志明主席诞辰135周年、建党95周年、国庆80周年、国家统一50周年等。大使馆将举办诸多具有意义的活动，以增进越斯关系，希望继续得到旅居斯里兰卡越南人及社会各界的积极参与和支持。

值此机会，郑氏心大使向2024年在社区工作和推广越南文化工作中做出突出贡献的三名个人颁发奖状。

在充满欢乐和温馨的气氛中，各位代表一起欣赏歌颂祖国、赞美家乡的文艺表演节目,品尝春节常用的传统美食以及参加各项娱乐活动。（完）