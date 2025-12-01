2025年委内瑞拉国际旅游博览会：为越南与拉丁美洲旅游合作打开新大门

越南参加在委内瑞拉举办的第18届委内瑞拉国际旅游博览会（FITVEN 2025）为越南与委内瑞拉乃至拉丁美洲地区旅行社打开新的合作大门，从而推动越南与本区域国家之间的双向旅游交流。



越通社驻拉丁美洲记者报道，第18届委内瑞拉国际旅游博览会11月27日至12月1日在卡拉沃沃州卡贝略港举行，吸引了委内瑞拉3000家旅行社和来自35个国家和地区旅行社参加，其中越南旅行社有7家。



越南驻委内瑞拉大使武中美表示，越南企业参与本届博览会不仅体现越委传统友谊，还为建立新的合作渠道，逐步搭建双边旅游合作桥梁创造机会。



武中美表示，越南旅行社以合作精神与拓展市场的愿望来到委内瑞拉国际旅游博览会，为促进越南与委内瑞拉及参展国家之间的民间交流与相互了解作出贡献。

委内瑞拉旅游部长莱蒂西亚·戈麦斯（Leticia Gómez）在会见越南代表团时表示，希望在本届博览会后，越南企业将成为重要桥梁，促进越南游客前往委内瑞拉和拉美地区，亦推动拉美游客赴越南旅行。委内瑞拉政府承诺将通过旅游部全力配合并为双方开展合作、促进代表团互访、旅游线路开发、专业培训以及分享可持续旅游发展经验等提供便利。



Migola Travel 公司经理高怀伟表示，参加委内瑞拉国际旅游博览会帮助越南企业能够与当地合作伙伴、运输与住宿单位及地方旅游机构直接洽谈，同时深入了解委内瑞拉及拉丁美洲的文化、美食和生活。（完）