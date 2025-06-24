2025年大阪世博会：越南与马来西亚的文化交流

日前，在日本关西大阪举办的2025年世界博览会（EXPO 2025）上，越南展馆与马来西亚展馆联合举办了一场热闹非凡的文化艺术交流活动，为国际观众带来了精彩纷呈的文化体验。

《人民报》报道，这是越南与东盟各国在2025年世博会框架下文化合作系列活动的首场开幕活动，马来西亚作为2025年东盟轮值主席国率先参与其中。

来自越南国家音乐学院的各位艺术家与12位身着五彩传统服饰的马来西亚艺术家同台献艺。在马来西亚展馆的户外舞台上，越南传统竹制乐器奏出清澈悠扬的旋律，营造出引人入胜的艺术空间。

此外，马来西亚独具魅力的传统舞蹈“Wau Bulan”与越南的独弦琴（đàn bầu）、笛子与鼓声相融合，共同谱出一曲充满文化色彩、活力四射的和谐乐章，感染了在场的国际观众。

节目最引人注目的环节是观众互动，越马两国艺术家热情邀请国际朋友加入马来西亚传统舞蹈 Joget（又称Chakunchak）的表演，与越南民族乐器的旋律交织共鸣，展现出别具一格的文化融合魅力。现场气氛热烈亲切，充分体现了通过艺术实现文化交流与连接的精神，让东盟文化更贴近国际社会。

2025年是越南正式加入东盟30周年的重要里程碑。在此背景下，与马来西亚展馆联合举办的这场文化艺术交流不仅仅是一场普通的演出活动，更是越南与东盟各国在2025年世博会框架下开展的双边与多边文化合作系列活动的良好开端。

通过此次活动，越南继续展现出在构建团结、可持续发展的东盟共同体中所秉持的主动精神、责任意识与积极作用。

继与马来西亚交流活动所取得的成功，未来一段时间，越南展馆将携手东盟各成员国展馆，在2025年大阪世博会上持续推出更多文化、艺术与美食推广活动。

通过这些活动，越南与东盟各国希望向国际朋友传播东南亚文化的独特魅力，传递传统与现代、地区内各国文化与各族人民之间紧密相连的价值理念，共同为全球和平与可持续发展贡献力量。

在多边合作框架下，越南展馆还将参与8月8日举行的“东盟日”系列活动，届时，东盟10国将共同举办巡游及艺术表演。特别值得期待的是，9月10日，主题为“ASEAN presents Viet Nam”的活动将在东盟展馆举行，旨在通过一系列精彩纷呈的文化艺术节目，集中展示与弘扬越南的国家形象。

这不仅是展示民族文化特色的重要契机，更是越南在东盟共同体中彰显自身地位与作用的良好机会，同时也使越南的国家形象和人民风貌更加贴近国际友人。（完）