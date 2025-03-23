2025年地球一小时：越南全国节约电量达44.8万千瓦时

地球一小时是全球年度环保活动之一，吸引众多国家和地区的积极参与。该活动在提高全球公众节能意识、推动环保行动方面产生了重大影响。



地球一小时于2007年在澳大利亚悉尼首次发起，当时有超过200万人参与。至今，该活动已获得近200个国家和地区以及全球数十亿人的支持和响应。



在越南，地球一小时活动由世界自然基金会（WWF）越南代表处与越南工贸部联合主办，吸引全国63个省市以及各阶层民众的广泛关注和积极参与。越南电力集团（EVN）作为主要单位之一，长期以来一直积极配合，确保活动的有效开展。2025年标志着越南连续第17年响应该活动。



凭借地球一小时的广泛影响力，并在多年实施的基础上，工贸部发起了“全民节能响应2025年地球一小时”活动，倡导“绿色转型——绿色未来”理念。



地球一小时是全球年度环保活动之一，吸引众多国家和地区的积极参与。图自越通社



该活动不仅呼吁节约用电，还致力于更广泛的目标，包括推动可持续能源生产、增加可再生能源使用、推广节能产品和设备的应用，从而在经济和环境层面提高能源使用效率。



经过多年的积极响应，地球一小时已在越南形成强大的社会影响力，成为每年3月举行的重要年度活动。通过广泛宣传和提高公众意识，该活动成功推动公众从意识转变为具体行动，鼓励社区践行节电、提高能源利用效率，并共同为环保事业贡献力量。（完）

