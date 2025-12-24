2025年圣诞节：爱心与宗教团结盛会

在南方地区年底罕见的微凉天气中，胡志明市在璀璨灯光与缤纷色彩中迎接2025年圣诞节。如今，圣诞节已不再只是天主教和新教信众的宗教节日，而正逐渐成为一场盛会——宗教与文化交融、西方传统与越南心灵相汇、现代都市内爱心与宗教团结得以赞扬之地。



尽管突然降雨，12月24日傍晚起，通往胡志明市中心的各条道路便因大量市民和游客前来游玩、欢庆圣诞而变得拥挤不堪。西贡圣母圣殿主教座堂在璀璨的灯光映照下格外迷人，成为游客和当地年轻人喜爱的打卡地点，同时也是文化交融最为鲜明的象征之地。



来自斯洛伐克的游客玛丽安娜·莱斯科夫科娃（Mariana Leskovkov）表示，越南的圣诞节气氛以色彩与声音的强烈交织带来了许多有趣而新鲜的体验。这里的圣诞节既具有宗教意义，又呈现出热闹欢腾的街头节庆风貌；不仅体现在教堂和每户家庭之中，更弥漫在大街小巷和社区生活的每一个角落。



西贡圣母圣殿主教座堂在璀璨的灯光映照下格外迷人。图自《政府报》

不仅在市中心区域和12月24日当晚，近几周以来，每到夜晚，尤其是周末，各条街道便吸引了成千上万的游客前来参观。其中大多数是年轻人，不少人并非天主教信徒，却依然兴致勃勃地前来参观打卡，在色彩绚丽的岩洞、马槽和圣婴耶稣等圣诞布景前合影留念，共同分享一年来平安喜乐的心境，并寄托对美好生活价值的向往。



可以说，团结与分享是胡志明市圣诞节最为动人的美好特质之一。在这里，不分宗教、不分民族的团结与爱心，体现在城市大街小巷人与人之间的微笑、眼神和平安祝福之中。



自2025年12月初起，多位中央和地方领导以及该市各机关、单位和政治—社会组织的代表，先后赴当地各天主教和新教宗教场所开展走访慰问活动并致以圣诞祝福。这些活动表明，政府十分重视为天主教、新教信众开展宗教活动创造有利条件，同时也彰显信教群众与各级政府在城市建设与发展进程中的共识与同行精神。（完）