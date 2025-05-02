2025年南方解放、国家统一日假期游客人数大幅增长

在2025年4·30南方解放、国家统一暨五一国际劳动节假期期间，全国多地游客人数显著增长，尤其是在广宁和坚江等著名旅游目的地。

据广宁省文化、体育与旅游厅的报告，4月30日和5月1日两天，该省共接待游客近50万人次，同比2024年增长16%。其中，国际游客约4.47万人次。旅游营业总收入估计达1.334万亿越盾（折合人民币3.7亿元），同比增长45%。

仅在5月1日当天，全省各旅游景点共接待游客约32万人次，其中国际游客约2.17万人次。当天旅游收入约8800亿越盾，同比增长52%。

在此期间，引人注目的是在太阳狂欢（Sun Carnival）广场举行的题为“连接遗产——领先辉煌”的2025年下龙狂欢节，吸引了约2万人次市民和游客参与。

与此同时，该省的著名旅游景点继续展现吸引力：下龙湾接待3.2万人次（其中国际游客6500人次），Sun World公园接待约1.3万人次，广宁博物馆近1.26万人次，国家级特别遗迹安子约3000人次，三金寺约6000人次；通过芒街口岸入境的国际游客近5000人次。

*在坚江省，据省旅游厅透露，在两天假期内接待游客约14.3万人次，同比增长超过50%。其中国际游客为1.18万人次。旅游总收入超过4580亿越盾，同比增长61%。

富国岛、河仙、山岛、南游和父子岛等景点吸引大量游客。仅富国岛就接待游客6.34万人次，占全省游客总量的44%以上，其中国际游客为1.08万人次。

广宁省旅游协会主席阮世惠表示，他已四次访问富国岛，富国岛是值得到访、必须到访的目的地。旅游产品独特，旅游从业人员热情、好客、专业。 他同时强调，应加强下龙—广宁与富国—坚江之间的旅游连线，以推动两地旅游业的可持续发展。（完）