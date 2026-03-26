2025年十大越南模范青年表彰会在河内举行

3月25日晚，胡志明共产主义青年团中央委员会、越南年轻人才开发基金会在河内联合举行2025年十大越南模范青年表彰会，同时向9名越南青年颁发最具潜力奖。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略委员会主任阮青毅，以及中央各部委行业领导、共青团中央书记处领导出席活动。



阮青毅代表党和国家领导人，对获表彰的越南青年表示热烈赞扬和祝贺。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略委员会主任阮青毅。图自越通社

阮青毅同志希望广大青年继续努力奋斗，磨炼道德品质与政治本领，不断自我完善，不满足于现有成绩，始终向着更高目标、更大志向迈进。要真正成为播撒积极精神的种子，为年轻一代注入灵感；在学习、研究、劳动、创新、掌握科学技术等方面发挥先锋作用；敢想敢干、敢于创新、敢于为国家和民族利益挺身奉献，对社区和国家负起责任。从而塑造拥有自强本领、先锋创新意识、奉献志向并能主宰未来的新一代越南青年。



获表彰的越南杰出青年从事学习、科学研究、文化艺术、经营创业、国防、安全秩序、体育运动、劳动生产、社会活动等领域。



其中的典型代表为瑞典皇家理工学院范英俊博士，他拥有多篇国际发表论文，入选“全球前2%顶尖科学家”榜单；越南科学技术翰林院的邓氏丽恒博士，在生物医学材料领域拥有多项研究成果和发明专利；越南军用电信集团（Viettel）数据管理解决方案部副主任阮志东等。



2025年十大越南模范青年表彰会旨在表彰优秀模范，播撒积极价值，注入灵感并激发越南年轻一代的奉献志向。该奖项对树立拥有本领、智慧且在国家发展事业中发挥先锋作用的年轻一代形象具有重要意义。该奖于每年3月26日胡志明共产主义青年团成立日之际颁发。（完）