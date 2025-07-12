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2025年北宁省陆岸荔枝大丰收 出口超预期
面对困难，北宁省政府各级部门积极协助农民促进荔枝销售，开展多样促销形式、成效显著。省合并后，北宁省人民委员会主席王国俊在7月初常务会议上亲自部署，加强荔枝销售对接，特别是工业区企业。他还带队实地考察荔枝产区，见证合作社与企业签署收购100吨荔枝的协议。其中，富士康收购30吨，Welstory 11吨，Crystal Martin和立讯精密各10吨。
北宁省人民委员会副主席范文盛亲自参与“陆岸荔枝周——越南农产品的骄傲”活动直播推广，仅在6个小时内就成功销售55吨荔枝，包括来自河内、胡志明市、美国、日本、澳大利亚等地数千订单。他以朴实形象手捧荔枝出镜，激发农民和青年参与农业数字化的热情。
此外，北宁省还加快推进数字化转型，省工贸厅与TikTok Shop和Sendo Farm合作组织农场游、直播销售、大型培训班，指导农民掌握电商技能、包装设计和多语种产品讲解。
该省还组建商务代表团赴中国开展促销，并组织荔枝与一乡一品产品推介会，推动企业、合作社与商贩达成长期收购协议。
截至目前，2025年荔枝总销量达18.25万吨，完成计划的105.4%。其中，国内销售量达11.96万吨，占荔枝总销量的65.5%；出口6.3万吨，占34.5%。主要出口市场包括中国（6.21万吨）、欧盟（167吨）、美国（116吨）、日本（163吨）、加拿大（143吨）、澳大利亚（212吨）、中东（50吨）。值得一提的是，美国Dragonberry公司自2022年起与越南合作，2025年成功将100吨新鲜荔枝出口至美国、加拿大和日本，首次摆上美国大型零售连锁Costco的货架。
在欧洲市场，6月14日，通过捷克Mova Plus公司，100多吨早熟荔枝运抵巴黎戴高乐机场，进入世界最大农产品批发市场——Rungis农贸市场，为法国及邻近国家销售者供应，批发价为每公斤7.2至8欧元。
得益于系统战略和省领导、企业及农民的共同努力，2025年荔枝季圆满收官，持续拓展国内外市场，巩固其在全球农产品地图上的地位。（完）