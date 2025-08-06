2025年前7月越南接待国际游客达1220万人次

越南国家旅游局8月6日公布的数据显示，2025年7月，越南接待国际游客达156万人次，同比增长6.8%。累计前7个月，国际游客达1220万人次，同比增长22.5%。



尽管7月是国际旅游淡季，但入境游客量仍较6月增长6.8%，其中来自欧洲市场的游客增幅高达38%。这一积极成果主要来自越南实施签证便利政策，以及在法国、意大利、瑞士、波兰、捷克和德国等欧洲国家开展的旅游推广活动。



按入境方式分，空运入境游客达1040万人次，占国际游客量的85.1%，同比增长23.8%；陆路入境游客达160万人次，占13.4%，增长15.8%；水路入境游客18.39万人次，占1.5%，增长11.1%。

从客源市场看，中国继续稳居越南最大客源国，游客量达310万人次，占越南国际游客量的25.5%。韩国排名第二，达250万人次，占20.7%。其后依次为中国台湾（73.7万人次）、美国（52.2万人次）和日本（38万人次）。前十大市场还包括柬埔寨、印度、澳大利亚、俄罗斯和马来西亚。其中，俄罗斯是欧洲地区最大客源国，位列第九。



从区域来看，亚洲游客增长22.4%，主要来自东北亚市场，其中中国市场增长45.7%，日本增长18.2%，中国台湾增长6%，唯独韩国市场小幅下降2.5%，菲律宾增长99.1%，柬埔寨增长54.4%，印尼增长12.2%，马来西亚和新加坡均增长8.1%，泰国增长7.1%。澳大利亚和印度两大潜力市场分别增长15.1%和42.5%。



欧洲市场保持强劲增长势头，其中俄罗斯增幅最大，达156.6%。英国、法国、德国、意大利、西班牙、瑞典、丹麦、比利时和挪威增幅在14%至26%之间，特别是波兰和瑞士市场分别增长44.8%和15.8%。



据财政部统计局报告，贸易和旅游活动的持续向好带动2025年前7个月社会消费品零售总额和服务业收入同比增长9.3%。其中住宿、餐饮收入增长15%，旅游服务领域收入增长20%等。（完）