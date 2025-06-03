2025年前5月农林水产品出口额增长逾15%

越南农业与环境部副部长冯德进于6月3日在该部5月例行记者会上透露，2025年5月越南农林水产品出口额达约62.8亿美元，同比增长19.6%；今年前5月农林水产品出口额达280.4亿美元，同比增长15.1%。

其中，农产品出口额达152.9亿美元，增长16.3%；畜产品出口额为2.172亿美元，增长11.7%；水产品出口额为41.1亿美元，增长15.1%；林产品出口额达74.8亿美元，增长11.7%。

值得注意的是，今年前5月，咖啡出口量达83.59万吨，创汇47.9亿美元，同比分别增长0.9%和65.1%。前5月咖啡平均出口价格为每吨5726.2吨，同比增长63.7%。

另一方面，实现两位数增长的产品还有橡胶、腰果和胡椒。橡胶出口量达53.25万吨，创汇10.2亿美元，出口量下降7.2%，但出口额却增长18.2%。前5月橡胶平均出口价格为每吨1911.9美元，同比增长27.3%。

中国是越南第一大橡胶出口市场，市场份额为70.6%。其次为印度和韩国，市场份额分别为 4.6% 和 3.1%。

腰果出口量达26.56万吨，出口额达18亿美元，同比分别下降9.1%和增长14.2%。腰果出口平均价格为每吨6789.1美元，同比上涨25.7%。

胡椒虽然出口量同比下降13.6%，但出口额增长了39.2%；出口量达9.86万吨，出口额达6.844亿美元。原因是胡椒出口平均价格同比大幅上涨61.1%，达6937.4美元/吨。

关于大米，出口量达450万吨，创汇23.4亿美元，同比分别增长12.2%和下降8.9%。2025年前5月大米平均出口价格为516.4美元/吨，同比下降18.7%。

菲律宾是越南第一大大米出口市场，市场份额为41.4%。其次为科特迪瓦（11.9%）和中国（10.3%）。

今年前5月，蔬果出口额达22.4亿美元，同比下降16%。越南蔬果产品主要向中国出口，出口额所占比例为46.1%。然而，越南蔬果对中国出口额却同比下降了32.8%。

从出口市场来看，亚洲是越南农林水产品最大的出口市场，市场份额为42%。其次为美洲和欧洲，市场份额分别为 23% 和 16.1%。非洲和大洋洲两个地区的市场份额较小，分别占3.3%和1.3%。

与去年同期相比，2025年前5月越南农林水产品对亚洲出口额预计增长1.8%；对美洲出口额增长17.2%；对欧洲出口额增长46.8%；对非洲出口额增长94.1%，对大洋洲出口额增长4.6%。（完）