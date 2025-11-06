新闻
2025年前10个月 越南接待国际游客量同比增长22%以上
在2025年前10个月，亚洲仍是越南的主要客源市场，共有1360万人次，同比增长21%。其中，中国和韩国继续是越南最大的两个客源国，其中，中国游客达430万人次，占25.2%；韩国游客达360万人次，占21%。
东南亚地区客源市场继续保持良好增长，其中，来自柬埔寨的游客增长50.3%，菲律宾增长89.1%；其他市场如马来西亚增长15.8%，新加坡增长13.0%，印度尼西亚增长12.9%，泰国增长10.1%。区域外主要市场中，来自印度的游客量增长45.7%，澳大利亚游客量增长13.1%。值得注意的是俄罗斯游客增长高达182.2%，成为增长最快的国际客源市场。
来自欧洲市场的游客增幅最大，同比增长34.9%，超过210万人次。
据越南计划投资部统计总局数据显示，2025年前10个月住宿与餐饮服务营业收入约达695.1万亿越盾。部分地方增长显著：胡志明市增长18.1%，岘港增长16.1%，芹苴增长12.8%，河内增长12.2%，海防增长11.8%。
从年初至10月底，旅游营业收入约达77.4万亿越盾，同比增长19.8%。多个地方表现突出：胡志明市增长23.2%，河内增长20.4%，广宁省增长18.2%，永隆省增长16.3%，顺化市增长15.5%。越南政府已要求旅游业力争在2025年接待至少2500万人次国际游客。
越南国家旅游局副局长范文水认为，上述目标虽具挑战性，但若旅游行业加快行动、集中落实关键措施，仍有望完成。
越南旅游协会主席武世平认为，要进一步吸引国际游客，旅游业需聚焦两大方向：一是强化数字传播，提升在各类线上平台的旅游促进力度，向全球推广越南旅游形象，尤其关注重点市场和新兴潜力市场；二是加强与国际旅行社的直接对接，通过组织考察团（Famtrip）、推介新产品与服务，鼓励合作伙伴在2025年及未来几年持续组织游客赴越南旅游。（完）