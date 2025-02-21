2025年全球越南革新创新论坛在新加坡举行

2025年全球越南革新创新论坛（VGIC 2025）2月20日在亚太地区谷歌驻地开幕。该活动由全球越南科学家和专家协会（AVSE Global）驻法国代表机构及旅居新加坡越南人联络委员会联合举办，该活动题为“对接-汇聚-创新：用科技开放未来”。

越通社驻新加坡记者报道， VGIC 2025吸引越南驻新加坡大使馆，约100名创新者（越南和越裔新加坡和全球专家、企业）、通讯、媒体等的代表与会。

法国EMLV工商管理学院执行经理兼AVSE主席阮德姜教授在论坛开幕式上介绍了AVSE Global的活动及其对越南的贡献。他表示，该论坛聚焦讨论半导体技术、人工智能、金融科技等三个关键领域。

新加坡李光耀公共政策学院教授武明姜在论坛上表示，新加坡是一个行动型国家，他们善于抓住机遇，最新的例证就是签署了柔佛-马来西亚经济特区协议。新加坡意识到越南在由苏林总书记发起、领导的新时代中的坚定发展决心，并对此给予高度重视，热切期待苏林总书记对新加坡进行访问。

越南驻新加坡大使陈福英强调，在越新关系即将迈上新高度的背景下，VGIC 2025的举办具有重要意义。他表示，革新创新将为促进越南经济社会发展，并步入新纪元打下基础。

阮德姜教授表示希望，论坛上，与会代表将提出新的、具有突破性的设想，更重要的是提出有效方案，建立一个更广泛、更深入的网络，以实现共同发展，并寻找越南在新兴科技领域实现突破的方向。

除了对当前备受关注的问题进行深入讨论外，VGIC 2025 还将为连接各大集团与优秀人才以及创新型创业者发挥桥梁作用，为个人和组织提供直接向创新专家咨询的交流平台等。

全球越南科学家、专家组织--AVSE Global始创于2011年，总部设在法国巴黎，在战略咨询、高级管理培训和专业论坛组织方面发挥先锋作用。目前AVSE Global共有超过1万名成员，遍布20个国家和国际网路。（完）