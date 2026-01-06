2025年全国实现贸易顺差逾200亿美元

具体来讲，12月货物出口额达440.3亿美元，环比增长12.6%；其中，内资企业货物出口额97亿美元，增长17.9%；外资企业（包括原油）出口额达343.3亿美元，增长11.2%。



2025年第四季度，货物出口额达1263亿美元，同比增长20%，比第三季度下降1.7%。2025年货物出口额累计达4750.4亿美元，同比增长17%。其中，内资企业出口额为1079.5亿美元，同比下降6.1%，占出口总额的22.7%；外资企业（包括原油）出口额为3670.9亿美元，同比增长26.1%，占77.3%。



统计局表示，2025年共有36种商品出口额超过10亿美元，占出口总额的94%；其中有8种商品出口额超过100亿美元，占70.2%。



海防港货物装卸活动。图自越通社

从2025年出口商品结构来看，加工制造业产品出口额达4214.7亿美元，占88.7%；农林产品出口额为394.6亿美元，占8.3%；水产品出口额为112.9亿美元，占2.4%；燃料和矿产品出口额为28.3亿美元，占0.6%。



2025年第四季度，进口额达1231亿美元，同比增长21.3%，比第三季度增长2.9%。全年累计达4550.1亿美元，同比增长19.4%。其中，内资企业进口额为1373.8亿美元，同比下降2%；外资企业进口额为3176.3亿美元，同比增长31.9%。



2025年，共有47类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的93.8%；其中9类商品进口额超过100亿美元，占64.8%。



从2025年进口商品结构来看，生产资料类商品进口额达4261.1亿美元，占93.6%；其中，机械设备、工具及零部件占52.7%，原料、燃料和材料占40.9%。消费品类商品进口额为289亿美元，占6.4%。



就2025年货物进出口市场而言，美国是越南最大的出口市场，出口额达1532亿美元；中国是越南最大的进口市场，进口额达1860亿美元。（完）