2025年亚洲科技大会：越南为人工智能发展进程作出积极贡献

应新加坡数码发展及新闻部长兼主管智慧国计划与网络安全事务部部长杨莉明的邀请，越南公安部副部长阮玉林中将率领越南公安部高级代表团参加2025年亚洲科技大会及相关活动。



2025年亚洲科技大会涵盖了人工智能代理和具身人工智能、卫星和空间通信、量子计算和数字可持续性等主题。另外，组委会还举行一系列关于引起公众关注的紧迫性问题的高级别会议和专题研讨会。



出席2025年亚洲科技大会和专题研讨会后，越南代表团出席由杨莉明主持关于数字信任的部长级圆桌会议。



越南公安部副部长阮玉林中将率领越南公安部高级代表团参加2025年亚洲科技大会及相关活动。图自越通社

阮玉林在会上发表了重要演讲，彰显越南在落实《至2030年人工智能研究、发展与应用国家战略做出的努力，旨在将越南打造成为创新中心，开发人工智能解决方案和应用，并提出应对挑战的措施。目前，越南正大力促进国际合作，借鉴和分享人工智能治理经验，并强化越南在该领域的相关承诺。



阮玉林强调，越南主动开发与研究国际经验，旨在建立符合国内实践的道德规范体系，同时开发与现行法律框架相协调的负责任人工智能产品。



特别的是，阮玉林提出了有关各国之间合作方向的五点建议，以确保未来为人民营造更加安全和可靠的数字环境。



越南认为，各方应积极落实《全球数字契约》和跨境个人信息保护规则体系等人工智能治理和数字安全领域的重要倡议和框架。



为促进东盟合作，阮玉林呼吁在东盟地区建设人工智能研究和应用中心，促进各国数据中心互联互通，建立人工智能应用相关信息共享和预警的机制。同时，鼓励研究机构、企业和国家机构对研发负责任的人工智能解决方案进行投资，服务于社会的共同利益。



最后，阮玉林强调促进人力资源培训合作的作用和重要性，旨在提高公众对人工智能及相关道德、法律和安全问题的认识。



在2025年亚洲科技大会期间，越南公安部高级代表团与新加坡职能机关和其他重要伙伴举行工作会谈，参观AtxEnterprise展会，把握全球各大集团和企业的领先新技术和人工智能的新兴趋势。（完）