2025年互联网日活动：数字信任的四大支柱

根据国际排名数据显示，截至2025年10月，越南固定宽带互联网速度位居全球第10位，移动宽带互联网速度排名第15位。5G网络覆盖全国59%的人口，为发展数字经济、数字政府和数字社会奠定了重要基础。



上述信息由越南科技部副部长范德龙在以“构建可信数字空间——Internet Must Be Safer”为主题的2025年互联网日活动上发布。该活动由越南互联网协会（VIA）与越南互联网中心（VNNIC）及多家科技企业于12月17日在河内联合举办。



经过近30年的发展，互联网已成为越南经济社会生活中不可或缺的基础设施。进入新发展阶段，互联网建设的重点不再只是扩大规模或提升速度，而是引导其实现可持续发展，更好地服务于快速、包容和可持续增长目标。



范德龙表示，当前，越南互联网正从连接型的基础设施向数字经济基础设施转型，集成连接、数据、平台和安全性，同时朝着可持续发展方向迈进，致力于缩小不同地区和群体之间的数字鸿沟。

附图。图自越通社

越南互联网协会主席武黄连指出，在新技术被滥用于网络诈骗和牟利的背景下，构建一个可信赖的数字空间已成为当前最大的挑战。因为，当信任受损时，用户和企业在数字环境中的参与意愿都会受到影响。



因此，2025年互联网日活动强调“构建可信数字空间——Must Be Safer”的核心信息，相关讨论围绕数字信任的四大支柱展开，即：人与人之间的信任、对平台的信任、对技术的信任以及来自社区的信任。



今后，越南将推动互联网朝着安全、人文和可信方向发展，以信任为基础，以创新为动力，以制度为支柱，更有效地服务国家经济社会发展。（完）