2025年上半年越南海关部门财政收入增长超10%

日前，越南海关总局在河内召开2025年上半年工作总结暨下半年工作任务部署会议。

越南财政部副部长裴文肯在会上发表讲话时要求海关部门集中完善体制，按照现代化方向改革行政手续，强化事后监管，推动数字化转型，重点升级自动货物通关系统。同时，应为企业创造便利条件，提高进出口税收收入，防止税收流失，确保应收尽收，杜绝长期欠税。海关部门还需精简机构，提高干部职工素质，特别是打击走私力量的质量。

海关总局局长阮文寿表示，2025年下半年，海关部门将继续推进海关现代化改革，力争完成财政收入目标。打击走私、商业欺诈、假冒商品、知识产权侵犯、非法原产地转运、毒品犯罪等工作将进一步加强，尤其是在边境地区和“金三角”热点区域。

另外，打私调查分局被赋予总结高峰期行动、提出提升效率方案的任务。海关部门还将划分管理区域，确保与两级地方政府协同顺畅，并安排办公及住宿条件，保障干部安心工作。

2025年上半年，海关确保进出口货物顺利通关，进出口总额达3909.1亿美元，同比增长15.3%。截至6月15日，海关部门财政收入达2014.14万亿越盾，完成全年预算的49%，完成既定目标的42.9%，同比增长10.7%。

与此同时，海关总局已成功完成机构调整重组工作，减少485个单位，占902个单位中的53.77%。（完）