2025年6月，越南接待外国游客近150万人次，同比增长17%。2025年上半年，外国游客总数同比增长20.7%，比2019年（疫情前）同期增长25.7%。这一数字也超过了2016年全年接待的外国游客总数（1000万人次）。



据财政部统计局的报告，2025年上半年国内生产总值（GDP）增长7.52%，为2011-2025年阶段最高增速。其中，服务业增长8.14%，占全国新增值的52%以上。外贸、交通运输与旅游等领域的强劲发展对整体经济增长作出重要贡献。在7月3日举行的政府与地方会议上，政府总理评价旅游业是2025年上半年十大亮点之一。



从国际游客市场来看，中国继续位居榜首，到访越南的中国游客人数达270万人次，占比25.6%；其次为韩国，游客人数220万人次，占比20.7%。这两个市场合计占国际游客总数近一半。其他主要市场包括：中国台湾（63万人次）、美国（44.9万人次）、日本（39.3万人次）、柬埔寨（36万人次），以及印度、澳大利亚、马来西亚和俄罗斯。



2025年上半年越南接待外国游客近1070万人次。图自越通社



值得注意的是，亚洲多个市场出现强劲增长：中国增长44.2%、日本增长17.2%、印度增长41%。东南亚市场也呈现强劲复苏，菲律宾增长超105%、柬埔寨增长55.6%、老挝增长35.8%；唯有韩国市场略降3.2%。



欧洲市场同样迎来突破性增长，尤其是俄罗斯游客增长139.3%。英国、法国、德国、意大利、西班牙、丹麦、挪威和瑞典等国均实现两位数增长。波兰和瑞士市场也因越南对这些国家公民实施短期免签政策（根据政府第11号决议）而实现大幅增长。



这一积极成果离不开政府的坚强领导，特别是免签与电子签证政策的优化，以及多样化、创新性的旅游推广活动。在过去6个月里，国家旅游局与有关单位配合，成功在欧洲、亚洲及数字平台上举办多项文化宣传和旅游推广活动，进一步提升越南旅游在国际舞台上的地位与吸引力。（完）