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2025年上半年越南冷冻榴莲出口同比增长两倍
此外，在农业与环境部及地方政府的及时指导下，越南积极推进深加工、扩大出口市场，这体现出在多样化榴莲产品、减少对鲜果市场依赖方面的努力，为企业出口冷冻榴莲创造了有利条件。
杜鸿卿指出，中国近期新批准近1000个种植区代码和包装厂代码，再加上部分进口市场的积极信号，以及一系列技术和管理措施的同步推进，新鲜榴莲出口有望于2025年第三季度开始恢复增长。
此外，冷冻榴莲出口前景持续向好，因其具备更强的稳定性和较长的保鲜周期。目前，已有多家企业投入建设现代化加工线与冷库，满足中国、韩国、日本、欧盟等潜力市场的高标准要求。
为推动出口，种植与植物保护局已邀请中国海关总署专家于2025年7月12日至17日对越南榴莲出口链条进行实地考察。
同时，该局也要求各实验室提高镉（Cadmium）和金胺O（Auramine）残余物检测能力。截至目前，已有24家镉检测实验室和14家金胺O检测实验室获得中国海关总署（GACC）认证。
农业与环境部也已完成关于种植区代码与包装厂代码颁发及管理的通告草案，确保管理更严格、透明且切合实际，并将早日发布。此外，农业与环境部也正在制定出口榴莲包装厂质量监管流程。
为加强对种植区与包装厂代码的管理，种植与植物保护局已对相关数据进行全面数字化处理。截至2025年6月，已有1396个种植区代码和188家包装厂获得中国市场出口资质。（完）