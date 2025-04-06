2024 年越南政务服务满意度：受访的90.06%民众认为公务员没有刁难群众

2024年越南政务服务满意度指数（SIPAS 2024）比2023年高出1.28％，平均值达到83.94％。90.06%的受访民众认为公务员没有刁难群众。

越南内务部长范氏青茶6日在2025年3月政府例行会议及政府与地方视频会议上通报了2024年越南政务服务满意度指数。

今年是内务部提出该指数的第八年。该指数包括42项评估评价指标，51项检测满意度的指标和10项检测群众需求与愿望的指标。

内务部长范氏清茶表示，为完成SIPAS 指数，内政部与有关部门和单位配合，对195个县级行政单位、385个乡级行政单位和1170个村和居民区的36525人进行了意见调查。

SIPAS指数最高的5个省市是海防、太原、海阳、广宁和巴地头顿。最低的五个省市是北件、谅山、广南、安江和广义。

2024年人民群众对政策制定和执行工作的满意度达到83.84%，比2023年增加1.35%，各省市的满意度从78.16%到90.59%。

公共行政服务满意度为84.09%，比2023年增加1.12%，各省市满意度从78.18%到92.00%。其中，对获取政务服务的满意度为84.27%，对行政审批流程的满意度为84.23%，对公务员的满意度为84.29%，对服务成果的满意度为84.12%，对受理群众反馈意见和建议的满意度为83.50%。

公共行政服务满意度最高的5个省市为海阳省、海防市、广宁省、太原省、巴地头顿省。相反，北件、谅山、广南、安江、得乐5省公共行政服务满意度最低。

值得注意的是，全国受访民众对政策的兴趣程度相当高，达到77.88%至82.60%，较2023年增加近2%。其中，社会治安秩序政策是最受关注的。与此同时，民众参与政策咨询的意愿水平仍处于较低水平。