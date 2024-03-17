2024 年奠边国家旅游年暨洋紫荆花节开幕



奠边省省委书记陈国强在开幕式致辞中表示，70年前，在越南共产党、胡志明主席的英明领导和武元甲大将的指挥以及国际朋友的支持下，越南人民军和越南人民铸就了 “煊赫五洲 震撼地球”的奠边府大捷。70年来，在党、国家的领导下，奠边省在社会经济发展和保障国防安全等方面取得了诸多重大成就，将奠边省打造成为友善且颇具魅力的旅游目的地。



通过2024年举办的各项文化、体验、旅游活动，奠边省希望接待更多国内外人民和游客赴奠边省参观体验和投资，使奠边省日益发达，同时推广奠边省风土人情。



陈红河副总理表示，2024年国家旅游年的主题与奠边府大捷息息相关，体现了当地的特色和对和平的追求，不仅有助于加强对人民特别是青年一代的红色文化教育、革命传统教育，而且还肯定了气对世界上被压迫人民的运动的伟大意义。今天，来到奠边省的游客还可以感受到连绵不断的群山、云海、吊脚楼、梯田和传统节日庙会的壮丽。



陈红河建议各地积极响应2024年国家旅游年，同时，弘扬奠边府的创新精神，共同打造丰富多彩的越南旅游生态系统。



陈红河建议奠边省需要在规划和招商引资方面制定同步的解决方案，创造与社区旅游生态系统相挂钩的特色旅游产品，深挖当地丰富多彩的文化价值。 奠边省需要重点打造文明、友好、可持续的旅游环境，推动绿色转型，发展生态旅游、体验式旅游，大力弘扬旅游价值观、文化价值观，促进旅游经济发展，以旅游经济为基础，保护和弘扬文化价值。



陈红河重申，奠边省需要加快数字化转型，应用信息技术促进旅游业发展，创造旅游业发展新空间，减少对环境的影响；促进跨省域旅游合作，打造以奠边府为核心的旅游目的地群，吸引更多游客来到西北地区观光游览。



开幕式结束后，主题为《重返洋紫荆花之地》的文艺表演分三章：第一章“奠边 - 传奇之地”，描述了风景秀丽、传统和历史的多元文化空间和保卫祖国英雄的故事； 第二章“奠边 – 乘坐飞机旅行”，介绍各地的航空路线。 第三章“奠边府——连接各地的花季”，讲述了奠边府和越南旅游业未来发展的梦想。



自3月16日至18日的洋紫荆花节期间还举行许多丰富多彩的活动，包括实景演出、山区文化空间、体育活动、一乡一品展销会、少数民族艺术大联欢、学术研讨会和摄影比赛等。（完）