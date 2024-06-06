2024越南国际采购展正式开幕

6月6日，由越南工贸部与胡志明市人民委员会联合举行的2024年越南国际采购展（Vietnam International Sourcing Expo）在西贡会展中心（SECC）正式开幕。

工贸部副部长潘氏胜表示，2024年越南国际采购展旨在有效支持企业更深入地参与全球生产和供应链，适应国际经济日益深入一体化的趋势，并促进外国分销商、进口商和国内制造出口企业之间的联系。

据组委会透露，2024年越南国际采购展汇聚600家越南企业，展示代表国际供应链中许多不同领域的产品。

今年的展会还迎来了来自美国、加拿大、墨西哥、智利、委内瑞拉、法国、英国、德国、瑞典、意大利、俄罗斯、拉脱维亚、日本、韩国、泰国等的近300家权威分销商和进口商。

为优化促进出口机会，组委会为采购商安排了B2B贸易对接活动和各地实地考察活动。从而为参与单位与众多合作伙伴和客户见面交流、签署更多合同和合作协议创造条件，为将越南商品和产品推向世界市场做出贡献。

2024年越南国际采购展将于6月8日结束。除了促进出口的目标外，组委会还设有各场论坛和研讨会，以支持企业在进入全球市场时提高实力并实现可持续发展。（完）