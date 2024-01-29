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2024甲辰龙年春节：向国际友人推介越南迎春文化
*据越通社驻新加坡记者报道，28日，正在新加坡就读的100多名越南留学生已来到越南驻新加坡大使，参加了迎接春节活动。该活动由在新加坡越南协会举办，越南驻新加坡大使馆和旅新越南人社群联络委员会提供赞助。
越南驻新加坡大使梅福勇在活动上致辞时表示希望，留学生们尽管远离家乡，但始终仍需心系祖国、家乡，发挥互相帮助传统，维护民族良好文化传统，努力学习奋进，在完成学业后归国，为国家建设事业做出贡献。
在迎接春节活动上，留学生们有机会学习包粽子做法，知识问答活动，提问内容涉及越南文化、历史和地理，一起回忆家乡传统春节。
*当地时间27日晚，越南驻南非大使馆已举行春节招待会，许多越侨、在南非越南人和大使馆工作人员出席。
越南驻南非大使黄士强在招待会上致辞时已回顾了越南2023年内取得的成就，其离不开国内人民和旅外侨胞的巨大贡献。他同时强调，党和国家一如既往关注，为旅外侨胞放心生活、生意、融入驻在国社会创造便利条件和提供援助。
黄士强表示希望旅南非越侨一道发挥爱国主义传统，一直心系祖国，保持社群内部团结、互相帮助精神，向南非友人推介越南风土人情的美好形象。
*在民族传统春节即将到来之际，越南驻德国公使衔参赞周俊德已率领大使馆工作代表团前往首都柏林Moabit,、Pankow 和 Tegel三个监狱看望慰问越南籍犯人，激励他们保持身体健康、遵守监规，严格执行各项规定，尽早获得宽容，回归家庭，重新融入驻在国社会。
在交谈中，犯人们已分享了他们赴德国务工、居住和犯罪的原因。他们都意识到自己的错误，希望改造好，尽早回归家庭和社会。（完）