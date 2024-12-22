2024年Viettel马拉松赛事：传播体育精神 加强印度支那三国友谊

在越南军队电信工业集团（Viettel）成立35周年和Viettel柬埔寨公司（Metfone）启动服务15周年之际，Viettel集团与越老柬三国的田径联合会联合举行Viettel马拉松系列赛，其中决赛于12月22日在柬埔寨西北部暹粒省的世界文化遗产吴哥考古公园举行。

这是首次在印度支那三国举办的大型国际跑步比赛，由越南发起并主办，旨在传播体育精神，提高健康水平，同时促进越老柬三国人民团结友谊。

据越通社记者从赛事现场发回的报道，继在老挝琅勃拉邦和越南河内前两站的成功后，2024年Viettel马拉松赛最后一站，即“由Metfone赞助的吴哥窟印度支那马拉松赛”，吸引了来自世界多个国家和地区的9000名运动员参赛。

Metfone 总经理高孟德在活动上表示，2024年Viettel马拉松赛第一年就取得了巨大的成功，共吸引了来自世界多个国家和地区的近 2.5万 名运动员参赛。

高孟德强调， 2024年Viettel马拉松赛以精彩而令人印象深刻的画面落下帷幕，不仅在成就方面，而且还传递团结友谊信息，有助于加强世界各地的运动员之间的交流和相互理解。高孟德表示：“我们因Viettel马拉松赛不仅有助于传播体育精神，而且还能加强三国之间的睦邻友好关系而感到自豪。”

比赛最后一站，在男子全程马拉松赛中，纪录保持者阮文莱以2小时20分54秒的惊人成绩获得第一名，这是越南男子马拉松历史上第二好的成绩。

在女子21公里比赛中，运动员阮氏莺继12月1日获得越南全程马拉松冠军后，12月22日上午又以1小时21分15秒的成绩继续拿下冠军。

与此同时，在男子21公里比赛中，阮忠强以1小时10分57秒的成绩获得冠军。

在女子全程马拉松比赛中，前越南国家队运动员范氏红丽以2小时49分14秒的成绩获得第一名。第二名是越南运动员裴秋霞，成绩为2小时50分26秒。

Viettel马拉松三个赛段均符合亚洲最高标准（AAA），总奖金高达15万美元，奖项设置多样、极具吸引力。（完）