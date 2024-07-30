新闻 2024年7月河内市接待游客量超250万人次 30/07/2024 河内市旅游局7月29日透露，2024年7月份，河内市接待游客量达252万人次，同比增长7.4%。其中，国际游客人数达42.5万人次，同比增长20.8%。国内游客达210万人次左右，同比增长5%。旅游收入约达9.2万亿越盾（折合人民币28亿元），同比增长10.3%。 今年前7月，河内接待游客人数累计达1644万人次，同比增长11.8%。其中，国际游客量达343万人次，同比增长42.5%；国内游客达1301万人次，同比增长5.8%。旅游收入超过63.6万亿越盾（折合人民币195.5亿元），同比增长18.9%。 2024年7月份，酒店平均入住率为58.57%，同比下降9.2%。目前，河内拥有3760家住宿场所，71246间客房；其中1至5星级酒店及公寓606家。为了提高年底游客到访量，河内市旅游局将继续参谋促进旅游模式以及国家级特殊历史遗迹区和名胜古迹价值管理、保护和弘扬方式创新；举行2024年河内旅游礼品节、2024年河内体育旅游系列活动、河内历史文化旅游产品打造活动、旅游企业对话会，公布2024年河内国内旅游刺激活动，推动农业农村旅游发展等。（完）