新闻
2024年6月政府例行记者会：越南经济增长超出预期 贸易顺差达116.3亿美元
具体是，第二季度国内生产总值（GDP）增速强劲复苏，达到6.93%，上半年达到6.42%，远高于2023年同期的水平（3.84%），并超过第01-CP号决议中的提出的目标（ 5.5-6%）。农业、工业和服务业三大部门均增长良好，其中农业增长3.38%；工业和建筑业增长7.51%；服务业增长6.64%。
此外，宏观经济持续稳定，通胀率得到控制，主要指标运行在合理区间。上半年，居民消费者价格指数（CPI）上涨4.08%（核心通胀上涨2.75%）。能源安全和粮食安全得以保障（大米出口量超过460万吨，出口额近30亿美元，同比分别增长10.4%和32%）；基本确保劳动力供需平衡。
值得注意的是，出口持续强劲增长，贸易顺差较大，有助于确保国际收支平衡。累计前6个月，出口额增长14.5%；进口额增长17%；贸易顺差额达116.3亿美元。
与此同时，服务业和旅游业也强劲复苏。前6个月，全国社会消费品零售和消费服务收入增长8.6%。 今年上半年，国际游客人数超过880万人次，同比增长58.4%，与疫情爆发之前（2019年）相比增长4.1%。
特别是，国家财政和预算状况持续明显改善。 上半年，国家预算总收入达到全年预算的60%，同比增长15.7%。公共债务、政府债务、外债和过度支出均得到良好控制，远低于上限。
投资活动不断取得积极成效，为推动经济增长注入动力。第二季度全社会投资资本增长7.5%；累计前6个月投资资本总额增长6.8%，其中国有部门增长4.8%；非国有部门增长6.7%；外资部门增长10.3%。公共投资资金到位率达到全年计划的29.39%。 上半年引进外资总额达151.9亿美元，增长13.1%；实际到位外资达108.4亿美元，增长8.2%，创近5年最高水平。
上半年，新设企业数量达80500家，同比增长6.1%； 复工复产企业数量39100家，同比增长3.9%；社会保障工作有效落实；人民生活水平得以改善。
此外，行政改革得到重视；外交和国际融入进程得以推进；增收节支工作和公共投资结构重组有效进行。
许多国际组织和专家继续高度评价越南经济成果和前景。据亚行、渣打银行、汇丰银行的预测，2024年越南GDP增长率可达6%。国际货币基金组织预测，2024~2029年时期越南经济增长率可达6.4%，营商环境排名上升12位；全球创新指数排名上升2位等。（完）