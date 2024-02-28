2024年1-2月越南引进外资增长近39%

越南计划投资部外国投资局透露，截至2月20日，越南外商直接投资新签、增资和融资购买股份总额超过42.9亿美元，同比增长38.6%。

其中，今年前两个月，越南新批外商直接投资项目405个，同比增长55.2%，注册资本总额近36亿美元，是去年同期的2倍多。与此同时，注册资金调整项目159个，同比增长19.5%，增资资本总额达4.421亿元。入股出资项目367个，出资总额超过2.554亿美元。

今年前两个月，外商投资实际到位资金约达28亿美元，比2023年同期增长9.8%。

据越南计划投资部的评估，投资资金主要集中在吸引外资优势较多、基础设施较为完善、人力资源稳定、行政审批制度改革力度较大的省市，例如河内、广宁、太原、巴地头顿、北宁、同奈、北江、胡志明、海防、兴安等省市。

2024年1-2月，外国投资者对全国38个省市进行投资，其中，河内以注册资本总额达近9.144亿美元领先，占注册资本总额的21.3%，比2023年同期增加23.4倍。广宁省以投资总额超过4.711亿美元，占全国引进外资总额的近11%排名第二。排在其后分别是太原、巴地头顿、北宁等省。

外国投资者在国民经济21个行业中的16个领域进行投资；其中，加工制造业领先，投资总额近25.4亿美元，占注册资本总额的59.1%，同比增长16.8%。

房地产行业位居第二，投资总额达近14.1亿美元，占注册资本总额的32.7%，较同期增加3.5倍多。其次是批发和零售业；科技研发，注册资本总额分别为1.252亿美元和近7640万美元等。

2024年1-2月已有48个国家和地区在越南投资；其中，新加坡领先，投资总额超过20.8亿美元，占投资总额的48.5%，比2023年同期增加2.1倍多；中国香港以近5.257亿美元排名第二，占投资总额的12.2%，较同期高出近4.1倍；接下来是日本、中国等。

今年前两个月最大的投资来源地都是越南在亚洲地区的传统伙伴，包括新加坡、中国香港、日本、中国大陆和韩国，占新签投资项目的 77%，占注册资本总额的近 85.5%。

新增投资实现了项目数量和注册资本双双增长。项目数量增长55.2%，新增注册资本总额较去年同期增长2倍以上。

2024年前2个月，外商企业出口额较2024年同期和2024年1月大幅增长。外资企业（含原油）贸易顺差超过89亿美元、贸易顺差86亿美元（不含原油）。今年前2个月贸易顺差约46.3亿美元。

截至2024年2月，全国累计投资项目39553个，注册资本总额4731亿美元。外商直接投资项目累计实现资本近3000亿美元，占注册资本总额的近63.4%。（完）