2024年1月份河内市向10个外资项目颁发投资许可证

河内是统计局透露，2024年1月，该市吸引外资金额达8.66亿美元，其中，获得投资许可证的项目10个，注册资本总额8.59亿美元；增资项目6个，新增资本510万美元；外企合资，购买股份7次数，合资总额达230万美元。

2024年1月份，全市新设企业数量2529家，同比增长54%，注册资本总额达35.4万亿越盾，是去年同期的2.4倍；复工复产企业数量3660家，同比增长50%；暂时运营企业数量12300家，同比增长56%；已办理解体手续的企业数量457家，同比增长52%；等待办理解体手续的企业数量394家，同比增长32%；进行在线注册的企业比例达100%，确保质量和期限。

在贸易与服务领域，社会消费品零售和服务总额和服务收入在春节前夕随着消费者的消费需求增加而增加。2024年1月份，社会消费品零售总额和服务收入约达68.8万亿越盾，环比增长3.2%，同比增长9.3%。

河内市指导有关单位密切关注市场动态，确保货物供应充足，避免供应链中断、货物稀缺；严格处理囤货抬价现象。

河内市人民委员会副主席阮孟权透露，2024年内，该市江继续进行行政改革，向便捷、开放的方向简化审批手续，为迎接国内外投资商来该市进行投资创造便利条件。此外，该市将主动在国内和国外组织各场贸易促进活动，以寻找潜在的投资商并吸引更多的外企前来投资兴业。与此同时，打造和开发优质的农产品，“一乡一品”（OCOP）产品和手工艺产品，从而更好的满足国内消费者和游客量的需求。（完）