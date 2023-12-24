2024年金融银行被预测在收入最高的行业中蝉联榜单

万宝盛华集团（越南）（ManpowerGroup）最近公布了《2024年薪资指南》（以下简称《指南》），其中指出2024年，金融银行领域被预测在收入最高的行业中蝉联榜单。其次为数字化、传媒和信息技术。

据预测，2024年所有行业的薪酬将保持稳定。然而，绿色就业、绿色技能等领域的聘用需求将呈增加局势。

《指南》介绍了包括10大行业的市场纵观情况，包括基于实际数据和万宝盛华（越南）专家的分析和预测而推出的数百个各等级的工作岗位。

《指南》指出2023年越南人力资源市场的主要特点，其中几乎所有行业的薪资保持稳定。尽管仍存在一些不利因素，如消费力下降或世界上各地缘政治冲突和紧张局势，但2024年越南各行业的薪资水平被预测将保持稳定水平。

2024年，企业更加关注劳动者身心健康。各家企业领导日益了解员工的需求并拥有更多更切实的援助政策。今年就业岗位名单中有健康与生活经理（金融银行领域），薪资相当于其他业务岗位，体现了帮助工作人员实现工作与生活平衡的愿望。

特别，2024年，“绿色”就业趋势将增加。据《指南》，有关可持续发展/ESG(环境-社会-治理)的就业岗位大大增加，其薪资待遇优厚。安全专员（HSE Specialist）岗位每月工资1200至2000美元，安全经理（HSE Manager）每月工资可达9000美元。

以走向更明朗和可持续性未来为目标的绿色转型正在全球进行。采用ESG的可持续发展目标从来只被视为创造少数公司与众不同的特点，但目前已成为在所有国家经营活动中广泛应用的标准。

万宝盛华（越南）专家表示，近年来已见证了各行业内绿色就业和绿色技能的需求大大增加。

万宝盛华亚太地区经理西蒙(Simon Matthews)表示，不仅出现“绿色劳动力”这个术语，而“绿色”的概念范围也扩大。各领域的企业正寻找有技能、拥有各倡议，帮助他们贴近ESG目标的倡议的劳动力，不管他们拥有什么专业。

西蒙还表示，“全球约70%的企业正积极聘用绿色岗位和技能。在越南，据我们的数据，截至2023年11月，生产和加工制造是绿色就业招聘需求最大的行业，可达33%。”（完）