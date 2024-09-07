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2024年越南-瑞典商务论坛开幕
越南驻瑞典大使陈文俊、瑞典外交部国际贸易政策司司长卡米拉·梅兰德（Camilla Mellander）、海防市人民委员会副主席黎克南以及两国企业代表出席该活动。
五十年来，两国在政治、经济、科技、文化等领域保持着紧密的互利关系，特别是双边贸易和投资取得了长足增长，但双方在数字化转型、能源转型等高科技领域仍有待进一步挖掘。
陈文俊大使强调，数字化转型、能源转型和创新正逐渐成为越南经济增长的主要动力。2023年，数字经济对国内生产总值（GDP）贡献率达16.5%，年增长率超过20%；与能源转型相关的绿色经济虽然对GDP贡献率仅为2%左右，但增长速度也非常快，年均增长率达到10%。
陈文俊表示，越南被公认为亚洲生产力组织（APO）成员国中TFP增长率最高的国家之一。高新技术产品出口额占越南货物出口总额的比重也从2010年的19%提高到2023年的近50%。
论坛重点探讨数字化转型、能源转型、创新等领域的机遇与挑战。
与会各方一致认为，通过密切合作，越南与瑞典能够成为数字和绿色经济领域的领军者，为可持续发展树立榜样。
活动期间，双方签署了多份谅解备忘录，其中包括越南驻瑞典商务出与瑞典贸易投资署之间的谅解备忘录，旨在建立促进瑞典与越南贸易合作的框架。海防市工贸局与瑞典哥德堡港签署关于协调双方物流活动、进出口促进、推动物流数字化领域发展的合作谅解备忘录等。（完）